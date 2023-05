„Angst und Schrecken – Nütz­li­che Signal­ge­ber oder quä­len­de Begleiter?“

Äng­ste sind mensch­lich. Sie las­sen uns auf­merk­sa­mer und vor­sich­ti­ger wer­den. Das Gefühl der Angst kann im All­tag hel­fen, Gefah­ren zu erken­nen und ent­spre­chend dar­auf zu reagie­ren. Was aber, wenn Äng­ste außer Kon­trol­le gera­ten? Wenn sie immer häu­fi­ger, stark quä­lend und teils ohne erkenn­ba­ren Grund auf­tre­ten? Wo liegt die Gren­ze zwi­schen den natür­li­chen Äng­sten und einer Angsterkrankung?

In unse­rer heu­ti­gen Zeit gibt es vie­les, was Äng­ste aus­lö­sen kann. So kön­nen z. B. Äng­ste vor Ver­lust, vor Krank­hei­ten, vor dem Ver­sa­gen, aber auch vor Prü­fun­gen, Auto zu fah­ren oder Höhen­angst zu einer gro­ßen Bela­stung wer­den. Im Vor­trag von Dr. med. Chri­stoph Leh­ner, Chef­arzt der Fach­ab­tei­lung für Psy­cho­so­ma­tik und Psy­cho­the­ra­pie der Stei­ger­wald­kli­nik Bur­ge­brach, erhal­ten die Besu­che­rin­nen und Besu­cher umfang­rei­che Infor­ma­tio­nen zum The­ma Angst und Angst­er­kran­kun­gen. Der erfah­ren­de Fach­arzt für Psych­ia­trie und Psy­cho­the­ra­pie erläu­tert unter­schied­li­che Sym­pto­me, Dia­gno­stik und Behand­lungs­mög­lich­kei­ten von Angst­er­kran­kun­gen. Nach dem Vor­trag beant­wor­tet Herr Dr. Leh­ner ger­ne noch offe­ne Fragen.

Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 16. Mai 2023 um 18:00 Uhr in den Kul­tur­raum Bur­ge­brach, Gras­manns­dor­fer­stra­ße 1, 96138 Bur­ge­brach ein. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und bedarf kei­ner Anmeldung.