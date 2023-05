Am 26.4.23 tra­fen sich die Prü­fer für das Deut­sche Sport­ab­zei­chen aus dem Land­kreis Forch­heim im Sport­heim des Sport­ver­eins Hetz­les e.V., um vom Krei­sport­ab­zei­chen­re­fe­ren­ten Heinz Rich­ter geschult zu wer­den. Sie wur­den über alle Neue­run­gen infor­miert und erhiel­ten die Unter­la­gen zur Abnah­me des Abzei­chens für das Jahr 2023.

Der BLSV-Sport­kreis­vor­sit­zen­de Edmund Mau­ser bedank­te sich bei den ehren­amt­li­chen Prü­fern für ihr Enga­ge­ment und ehr­te im Namen des Baye­ri­schen Lan­dess­sport­ver­ban­des e.V. Frau Anne­lie­se Hitsch­fel (Igens­dorf) für 10 Jah­re Prü­fer­tä­tig­keit. Frau Sil­via Rich­ter (Neun­kir­chen) und Herr Sieg­fried Schmie­del (Forch­heim) erhiel­ten sel­bi­ge Ehrung für 20 Jah­re, Herr Heinz Rich­ter (Neun­kir­chen) für 25 Jah­re und Herr Ger­hard Schnei­der (Forch­heim) für 30 Jahre.

Der Kreis­vor­sit­zen­de äußer­te in sei­nem Gruß­wort den Wunsch, zukünf­tig der sport­lich­ste Land­kreis in Ober­fran­ken zu wer­den. Um die­ses Ziel zu errei­chen, wur­de bereits vom Land­rat Dr. Her­mann Ulm und dem Schul­rat Mar­kus Hahn Unter­stüt­zung zuge­sagt. Sehr erfreut war die BLSV-Kreis­vor­stand­schaft über die Zusa­ge des Spar­kas­sen-Vor­stands­vor­sit­zen­den Herrn Dr. Ewald Mai­er eines Sponsorings.

Kreis­re­fe­rent Heinz Rich­ter beglück­wünsch­te die Vor­sit­zen­de der BSJ Frau Yvonne Barth zur erfolg­reich abge­leg­ten Prü­fung als Sportabzeichenprüferin.

Neben der Mög­lich­keit des frei­en Trai­nings und der Lei­stungs­ab­nah­me in den ein­zel­nen Orten (Ter­mi­ne unter www​.deut​sches​-sport​ab​zei​chen​.de), rich­tet der Sport­kreis einen Sport­ab­zei­chen­tag am 8.7.2023 von 10–15 Uhr auf der Sport­in­sel in Forch­heim aus.