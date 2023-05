Er kam, sah und sieg­te mit dem FC Ein­tracht Bam­berg – seit dem zwei­ten Spiel­tag in der Bay­ern­li­ga Nord ohne Unter­bre­chung: Chef­coach Jan Gern­lein hat wesent­li­chen Anteil an der Erfolgs­ge­schich­te, die die jun­gen Dom­rei­ter der­zeit auf den Fuß­ball­plät­zen im Frei­staat schrei­ben. Kein Wun­der also, wenn sich die Ver­eins­ver­ant­wort­li­chen und der 30-Jäh­ri­ge jetzt auf eine Fort­füh­rung des Ver­tra­ges auch für die Spiel­zeit 2023/24 geei­nigt haben. Und das unab­hän­gig von der Spiel­klas­se: ent­we­der wei­ter in der Bay­ern­li­ga – oder sogar in der Regio­nal­li­ga Bay­ern. Als der­zei­ti­ger Tabel­len­füh­rer hat der FCE vier Spiel­ta­ge vor dem Sai­son­ende (bei zwei Spie­len weni­ger als die Mit­kon­kur­ren­ten) beste Chan­cen, den Auf­stieg in die baye­ri­sche Eli­te­li­ga zu schaffen.