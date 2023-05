Am ver­gan­ge­nen Sams­tag führ­te die erste Aus­wärts­fahrt die Her­zo Rhi­nos Seni­ors zu den Lands­hut Black Knights. Trotz eines durch zahl­rei­che Aus­fäl­le dezi­mier­ten Kaders boten die Spie­ler der Nas­hör­ner den Rit­tern aus Lands­hut einen har­ten Fight, muss­ten sich aber am Ende mit 14:31 geschla­gen geben.

Durch die nicht opti­ma­le Aus­gangs­la­ge zusätz­lich moti­viert, star­te­ten die Rhi­nos Seni­ors in das Spiel. Die Black Knights ent­schie­den sich nach dem gewon­ne­nen Coin­toss mit ihrer Offen­se auf das Feld zu gehen, und so war es an der Defen­se der Nas­hör­ner, an die Lei­stung aus dem Spiel gegen Ans­bach am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de anzu­knüp­fen. Im erste Dri­ve gelang dies noch nicht und die Haus­her­ren schlos­sen ihren ersten Ball­be­sitz mit einem Touch­down ab. Auch der erste Dri­ve der Rhi­nos Offen­se war nicht von Erfolg gekrönt, son­dern ende­te denk­bar unglück­lich mit einem Pick Six der Lands­hu­ter Defen­se. Zum Ende des 1. Quar­ters stand es somit 0:14 aus Sicht der Rhinos.

Im Ver­lauf des 2. Quar­ters gelang es der Rhi­nos Defen­se mehr­fach, die Angriffs­be­mü­hun­gen der Black Knights zu stop­pen und das Heim­team ent­we­der zum Punt zu zwin­gen oder im vier­ten Ver­such vom Feld zu schicken. Zudem brach­te die Offen­se der Nas­hör­ner nach einem Lauf über die #11 M. Nowak selbst die ersten Punk­te zum Halb­zeit­stand von 07:14 auf die Anzei­ge­ta­fel. Kurz vor der Pau­se gelang es zudem der #99 der Rhi­nos, Defen­si­ve End J. Schmitt, den Quar­ter­back der Lands­hu­ter per QB Sack zu Boden zu brin­gen und so die Angriffs­be­mü­hun­gen ein wei­te­res Mal zu stoppen.

Nach der Halb­zeit bot sich ein ähn­li­ches Bild, jedoch mach­te sich der in die­sem Spiel dün­ne Kader bemerk­bar. Den Black Knights gelang es, wei­te­re zwei TDs sowie ein Fieldgoal zu erzie­len. Den­noch steck­te das Team zu kei­ner Zeit auf und spiel­te wei­ter dis­zi­pli­niert gegen an die­sem Tag per­so­nell über­le­ge­nen Black Knights. Dies mach­te sich im 4. Quar­ter bemerk­bar, als die #1 der Rhi­nos, Quar­ter­back T. Daw­kins, einen wei­ten Pass auf die #47 F. Wen­zel anbrin­gen konn­te, den die­ser die letz­ten feh­len­den Yards in die End­zo­ne trug. In der Fol­ge gelang es der Defen­se der Rhi­nos erneut, einen Dri­ve der Knights im 4. Ver­such zu stop­pen. Damit war der End­stand von 14:31 aus Sicht der Nas­hör­ner hergestellt.

Trotz der Nie­der­la­ge war HC Hart­mut Schu­ster zufrie­den mit der Lei­stung sei­ner Mann­schaft, die trotz der schwie­ri­gen Situa­ti­on eine geschlos­se­nen Team­lei­stung zeig­te und das Spiel bis Mit­te des 3. Quar­ters offen gestal­ten konnte.

Ein beson­de­res High­light für die Mann­schaft war die Unter­stüt­zung eini­ger Fans, die den wei­ten Weg aus Her­zo­gen­au­rach nach Lands­hut auf sich genom­men haben, um das Team zu unterstützen.

Für das näch­ste Aus­wärts­spiel in zwei Wochen rei­sen die Rhi­nos am 14.05.2023 zum neu gegrün­de­ten Team aus Neu­markt. Auch hier kann ein span­nen­des Spiel erwar­tet werden.

Vier­tel­er­geb­nis­se:

0:14 / 7:0/ 0:7 / 7:10 / Final: 14:31

Die Punk­te für die Rhi­nos erzielten:

#11 Micha­el Nowak (6), #47 Felix Wen­zel (6), #44 Dani­el Wil­lis (2)