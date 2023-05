Am 6. und 7. Mai geht’s ins Main­tal und durchs Klein­zie­gen­fel­der Tal

Mit einer zwei­tä­gi­gen Rad­tour star­tet die Frän­ki­sche Schweiz die Fahr­rad­sai­son 2023. Start und Ziel ist Hei­li­gen­stadt im Lein­lei­ter­tal. Am Sams­tag, 6. Mai, 8:30 Uhr schickt Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold die fast 40 Rad­sport­freun­de auf die Rei­se. Die erste Etap­pe mit rund 70 km geht über Scheß­litz nach Ebens­feld. Dort wird es einen Emp­fang beim Markt Ebens­feld mit Bür­ger­mei­ster Bern­hard Sto­rath geben. Dann geht es im „Got­tes Gar­ten“ über Staf­fel­stein, Lich­ten­fels nach Bai­er­s­dorf bei Weis­main. Am Sonn­tag, 9:00 Uhr star­tet die Grup­pe die zwei­te Etap­pe mit ca. 45 km über Weis­main, Won­sees durchs Kai­nach­tal nach Holl­feld und wei­ter über Ste­chen­dorf, Auf­sess nach Hei­li­gen­stadt. Im Rat­haus in Hei­li­gen­stadt wird der Bür­ger­mei­ster der Grup­pe einen Emp­fang geben. Die 19. Tour, die durch vier Land­krei­se führt, wird dann im Bier­gar­ten auf dem Markt­platz in Hei­li­gen­stadt den Abschluß finden.

Wei­te­re Infos und Anmel­dun­gen bei Fried­rich Bau­er, Reckendorf:

E‑Mail: friedrich321@​gmail.​com

Tel.: 09198–7926298