Eine gran­dio­se Sai­son haben die jun­gen Tän­ze­rin­nen der Tanz­sport­gar­de Cobur­ger Mohr und der Effect’s hin­ter sich. Allein bei der Deut­schen Mei­ster­schaft haben Mit­glie­der der Effect‘s und Cobur­ger Mohr zwei­mal den 1. Platz, zwei­mal den 2. Platz, zwei­mal den 3. Platz, zwei­mal den 4. Platz, ein­mal den 5. Platz, ein­mal den 7. Platz, zwei­mal den 9. Platz und zwei­mal den 10. Platz für Coburg ergat­tert. Dafür gab es jetzt von der Stadt einen Eis­gut­schein für jeden. Die Stadt hat­te über 200 akti­ve Kin­der und Jugend­li­che in die Pesta­loz­zisport­hal­le eingeladen.

„Wir sind alle stolz auf euch!“, sag­te Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig auch für sei­ne Bür­ger­mei­ster­kol­le­gen Hans-Her­bert Har­tan und Can Aydin. In der „Pesta“ zeig­ten vier Aus­wah­len, was sie drauf­ha­ben. „Für eine so klei­ne Stadt wie unse­re ist es defi­ni­tiv etwas ganz Beson­de­res, so vie­le Teil­neh­mer zu einer Deut­schen Mei­ster­schaft zu schicken und sogar zwei Deut­sche Mei­ste­rin­nen in ihren Rei­hen zu haben“, sag­te der OB. „Ihr reprä­sen­tiert unse­re Stadt im gan­zen Land, seid ein Aus­hän­ge­schild für alle Cobur­ger – auch dafür möch­te ich euch dan­ke sagen.“

Natür­lich kamen auch die Trai­ne­rin­nen und Trai­ner beim Lob nicht zu kurz: „Neben Schu­le, Stu­di­um, Beruf, Fami­lie und Ver­pflich­tun­gen inve­stie­ren Sie Ihre Frei­zeit in das Tan­zen und ste­hen den Sport­le­rin­nen und Sport­lern ver­läss­lich, ermun­ternd und anfeu­ernd zur Sei­te“, so der OB. „Wie erfolg­reich Sie damit sind, zeigt die gro­ße Zahl der Grup­pen aus Coburg bei den Deut­schen Meisterschaften.“

Beson­ders geehrt wur­den Mila Protz­mann und Melina Meiß­ner vom Cobur­ger Mohr. Die bei­den Mäd­chen hat­ten in der ver­gan­ge­nen Sai­son die Deut­sche Mei­ster­schaft gewon­nen. Sie durf­ten sich dafür hoch­of­fi­zi­ell ins Gol­de­ne Buch der Stadt ein­tra­gen, umrahmt von allein drei Bür­ger­mei­stern mit Amts­ket­te. „Lie­be Mila, mit dei­nen acht Jah­ren ver­mu­te ich, dass du die Jüng­ste bist, die sich in die­sem Buch jemals ein­ge­tra­gen hat“, sag­te der OB. „Und lie­be Melina – auch du senkst mit 14 Jah­ren den Alters­durch­schnitt im Buch signi­fi­kant. Euch bei­den noch ein­mal Herz­li­chen Glück­wunsch zu eurem Mei­ster­ti­tel und euren her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen. Euer Ver­ein, der Cobur­ger Mohr, und die gan­ze Stadt sind sehr stolz auf euch!“