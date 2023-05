Am 27. April waren bei Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal in Geschwand sechs Schü­ler und Schü­le­rin­nen im Alter von 11–15 Jah­ren für einen Tag zu Gast, um die ver­schie­de­nen Aus­bil­dungs­be­ru­fe in dem frän­ki­schen Tou­ri­stik­un­ter­neh­men kennenzulernen.

Der Girls und Boys-Day fin­det jedes Jahr auf Initia­ti­ve des Bun­des­amts für Fami­lie und zivil­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­ben im April statt und hat zum Ziel jun­gen Mäd­chen zukunfts­träch­ti­ge Berufs­fel­der vor­zu­stel­len, in denen sie bis­lang unter­re­prä­sen­tiert sind. Anders­her­um sol­len Jungs die Gele­gen­heit erhal­ten, einen Ein­druck von bis­lang typi­schen Frau­en­be­ru­fen bekommen.

Die Mäd­chen und Jun­gen schau­ten sich an, wie Web­sei­ten gebaut wer­den, was man im Beruf als Tou­ris­mus­kauf­man­n/-kauf­frau Viel­fäl­ti­ges macht oder auch was eine Digi­ta­li­sie­rungs­ma­na­ge­rin für Auf­ga­ben hat. Sowohl die Schü­ler und Schü­le­rin­nen, als auch die Mit­ar­bei­ter bei Schmet­ter­ling, hat­ten viel Spaß beim Vor­stel­len ihrer Beru­fe. Mit­tags wur­de beim gemein­sa­men Piz­za­es­sen über die Zukunfts­wün­sche der Mäd­chen und Jun­gen geplaudert.

Übri­gens: Für die­ses Jahr gibt es noch freie Aus­bil­dungs­plät­ze bei Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal zu ver­ge­ben. Schnell bewer­ben: www​.schmet​ter​ling​.de/​t​a​l​e​nts