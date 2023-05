Zu einem Jahr in den USA lädt MdB Tho­mas Sil­ber­horn (CSU) Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie jun­ge Berufs­tä­ti­ge ein. Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te für Bam­berg und Forch­heim unter­stützt auch in die­sem Jahr das Par­la­men­ta­ri­sche Paten­schafts­pro­gramm zwi­schen Deut­schem Bun­des­tag und US-Kongress.

„Für Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne ist das Aus­tausch­pro­gramm ide­al, um inter­na­tio­na­le Erfah­run­gen zu sam­meln und als Bot­schaf­ter für die Regi­on Bam­berg in die USA zu gehen“, erklärt Sil­ber­horn, Spre­cher der CDU/C­SU-Bun­des­tags­frak­ti­on für Trans­at­lan­ti­sche Beziehungen.

Jedes Jahr ermög­licht das Par­la­men­ta­ri­sche Paten­schafts­pro­gramm des Deut­schen Bun­des­tags und des US-Kon­gres­ses Sti­pen­dia­tin­nen und Sti­pen­dia­ten aus Deutsch­land ein Jahr in den USA. Sie leben in Gast­fa­mi­li­en, besu­chen eine High School und machen ein Prak­ti­kum oder arbei­ten in einem ame­ri­ka­ni­schen Betrieb. Zeit­gleich sind jun­ge US-Ame­ri­ka­ner zu einem Aus­tausch­jahr zu Gast in Deutsch­land, um hier Kul­tur, All­tag und Poli­tik ken­nen­zu­ler­nen. Die Kosten für Rei­se, Unter­kunft und Ver­si­che­rung wer­den von den bei­den Par­la­men­ten getragen.

Bewer­bun­gen für das Pro­gramm­jahr 2024/2025 sind ab dem 2. Mai bis zum 8. Sep­tem­ber 2023 unter www​.bun​des​tag​.de/​ppp möglich.