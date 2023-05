Stadt­bi­blio­thek lädt zur Podi­ums­dis­kus­si­on und zum Erfah­rungs­aus­tausch mit Fachleuten

Men­schen mit Behin­de­run­gen sind häu­fig gut aus­ge­bil­det und brin­gen wich­ti­ge Poten­zia­le mit, die Unter­neh­men erfolg­reich machen kön­nen. Trotz­dem sind ihre Chan­cen auf dem Arbeits­markt bis­her schlecht und sie suchen län­ger nach pas­sen­den Stel­len als Men­schen ohne Behinderung.

Am Frei­tag, 5. Mai 2023, von 11 bis 13 Uhr, kom­men in der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth im RW21 Ver­ant­wort­li­che aus Unter­neh­men, aus der Com­mu­ni­ty von Men­schen mit Behin­de­run­gen, Fach­leu­te zum The­ma Inklu­si­on und Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zusam­men. Alle Inter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, die Podi­ums­dis­kus­si­on zum The­ma „Inklu­si­on auf dem Arbeits­markt“ zu besu­chen und vom anschlie­ßen­den Dia­log über die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen loka­ler Akteu­re zu pro­fi­tie­ren. Egal, ob man sich bereits für das The­ma Inklu­si­on im Unter­neh­men stark macht oder damit ganz am Anfang steht: Auf die­ser Ver­an­stal­tung kön­nen sich Inter­es­sier­te in einem nied­rig­schwel­li­gen For­mat mit dem The­ma Inklu­si­on auseinandersetzen.

Die Ver­an­stal­tung wird von der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth in Koope­ra­ti­on mit der Bre­mer Hilfs­werft gGmbH als gemein­nüt­zi­gem Bil­dungs­un­ter­neh­men, dem Insti­tut für Entre­pre­neur­ship und Inno­va­ti­on der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und dem Zen­trum Bay­ern für Fami­lie und Sozia­les angeboten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Mög­lich­keit zur Anmel­dung gibt’s online unter www​.hilfs​werft​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​/​p​r​a​x​i​s​-​a​u​s​t​a​u​s​c​h​_​i​n​k​l​u​s​i​o​n​-​i​n​-​d​e​r​-​a​r​b​e​i​t​s​w​e​l​t​_​b​a​y​r​e​u​th/

Am Tag der Ver­an­stal­tung, 5. Mai 2023, fin­det auch der Euro­päi­sche Pro­test­tag zur Gleich­stel­lung von Men­schen mit Behin­de­rung statt.