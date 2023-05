Vom 26. Mai bis 05. Juni dür­fen sich die Bay­reu­ther wie­der auf herr­lich duf­ten­de Süßig­kei­ten­stän­de, zahl­rei­che Imbiss­bu­den und atem­be­rau­ben­de Fahr­ge­schäf­te freuen.

Auf dem Bay­reu­ther Volks­fest ist für Jung und Alt eini­ges gebo­ten. Doch nicht nur Fami­li­en sind hier herz­lich will­kom­men, auch der Gemein­schafts­stär­kung von Ver­ei­nen und Betrie­ben soll am Volks­fest­diens­tag wie­der Raum gebo­ten wer­den. Das Ange­bot der Fest­wirt­fa­mi­lie Papert zum 30. Mai lau­tet „Kauf 10, erhal­te 11!“ Wer also zehn Mar­ken für ein Pro­dukt kauft, erhält eine gra­tis dazu. Dies ist nur gül­tig, wenn man die zehn Mar­ken in einem Schwung und nicht über den Abend ver­teilt kauft.

Die Essens- und Geträn­ke­mar­ken für den Tag der Ver­ei­ne und Betrie­be kön­nen ger­ne schon im Vor­aus gegen Rech­nung beim Fest­wirt bestellt wer­den. So haben bei­spiels­wei­se Fir­men die Mög­lich­keit, ihren Mit­ar­bei­tern die Mar­ken als Prä­mie anzubieten.

Bestel­lun­gen und Tisch­re­ser­vie­run­gen bei der Fest­wirt­fa­mi­lie Papert unter 0160 / 53 45 777.

Wei­te­re Infos: www​.bay​reu​ther​-volks​fest​.de

Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH, Marc Ermer, Tel. 0921 / 885 737

Vere­na Horn, Tel. 0921 / 885 741 volksfest@​bayreuth-​tourismus.​de