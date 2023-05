Das Tou­ris­mus­ma­nage­ment der Stadt Forch­heim hat in Koope­ra­ti­on mit dem ADFC Forch­heim e. V., eine Rad­fahr­kar­te mit sechs Tou­ren in einem anspre­chen­den Design her­aus­ge­bracht. Im Maß­stab 1:31.250 sind dar­in Rou­ten, Beschrei­bun­gen und dazu­ge­hö­ri­ge QR-Codes, um die Tou­ren auf das Smart­phone zu laden.

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Tou­ris­mus­ma­nage­ments haben die Rund­tou­ren mit Unter­stüt­zung des ADFC dabei selbst aus­ge­ar­bei­tet und erprobt. Alle Rou­ten star­ten an der Kai­ser­pfalz in Forch­heim und füh­ren in alle Him­mels­rich­tun­gen. Es geht zum Bei­spiel zur Bier­kel­ler­run­de ins Aisch­tal nach Westen, zur Reg­nitz-Fäh­re bei Pett­stadt in den Nor­den, ins Wie­sent­tal im Osten und bis zum Dechs­endor­fer Wei­her oder Schloss Adlitz im Süden.

„Der Früh­ling ist da und die schön­ste Zeit für Rad­tou­ren beginnt. Wir freu­en uns, unse­ren Besucher*innen die neue ‚Forch­heim Rad­fahr­kar­te‘ prä­sen­tie­ren zu kön­nen. Ob Genuss­rad­ler, E‑Biker oder Rad­sport­ler – für jeden Rad­fah­rer ist die pas­sen­de Tour dabei“, so Nico Cies­lar, Amts­lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments. Die neue „Forch­heim Rad­fahr­kar­te“ ist ab sofort in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Kapel­len­stra­ße 16 für eine Schutz­ge­bühr von 3 Euro erhältlich.