Die Bau­maß­nah­me der Stadt­wer­ke Bam­berg zur Neu­ver­le­gung von Was­ser­lei­tun­gen im Sand­ge­biet gehen in den näch­sten Abschnitt. Aus die­sem Grund wird das Sand­bad zwi­schen Obe­rer Sand­stra­ße und Am Lein­ritt vom 8. Mai 2023 bis vor­aus­sicht­lich 23. Juni 2023 voll gesperrt. Rad- und Indi­vi­du­al­ver­kehr wird über Kasern­stra­ße und Am Lein­ritt umge­lei­tet. Der Durch­gang für Fuß­ver­kehr ist nur tem­po­rär möglich.