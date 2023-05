Der Bau­be­ginn für die neue Franz-Fischer-Brücke in Bug rückt näher. Damit es am 10. Mai 2023 los­ge­hen kann, wird am Diens­tag, 2. Mai 2023, die erste Bau­stel­len­ein­rich­tungs­flä­che belegt. Dies betrifft den öffent­li­chen Park­platz und die Stell­plät­ze ent­lang der Hans-Schmitt-Stra­ße. Es gilt dort ein abso­lu­tes Hal­te­ver­bot. Die Zufahrt zu den Alt­glas­con­tai­nern ist gewährleistet.