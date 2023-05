Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 29.04.23, 11:00 – 12:30 Uhr wur­de in der Karl-Brö­ger-Str. 45 ein Wohn­mo­bil der Mar­ke Ford, Far­be grau auf der Bei­fah­rer­sei­te groß­flä­chig ver­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/ /809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Grems­dorf – Ein­bre­cher überrascht

Am frü­hen Diens­tag­mor­gen, gegen 04.37 Uhr, über­rasch­te der Eigen­tü­mer eines Betrie­bes im Gewer­be­park einen Ein­bre­cher, als die­ser eben ein Fen­ster auf­he­beln woll­te. Der unbe­kann­te Ein­bre­cher wur­de auf­ge­schreckt und rann­te zu einem Pkw, wel­cher auf Höhe eines Schnell­re­stau­rants abge­stellt war. Anschlie­ßend fuhr die­ser in eine unbe­kann­te Rich­tung davon. Am Fen­ster ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 150.- Euro. Glück­li­cher­wei­se ließ der Täter in sei­nem Schreck­mo­ment meh­re­re Gegen­stän­de zurück, wel­che nun von der Kri­mi­nal­po­li­zei auf Spu­ren unter­sucht wer­den. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen wer­den von der Poli­zei in Höch­stadt durch­ge­führt. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Adels­dorf – Schwarz­ang­ler am Grummerweiher

Am Mon­tag­abend, gegen 19.15 Uhr, über­rasch­te ein Ehe­paar eine Grup­pe von Män­nern, wel­che am Grum­mer­wei­her Bier tran­ken und wie sich spä­ter her­aus­stell­te, auch Angel­ge­rä­te im Gebüsch ver­steckt hat­ten. Die Män­ner ent­fern­ten sich letzt­lich in einem wei­ßen Bus der Mar­ke Mer­ce­des, wel­cher in Ber­lin zuge­las­sen war. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen wer­den von der Poli­zei Höch­stadt geführt. Auch hier wer­den Zeu­gen gebe­ten sich unter der 09193/63940 bei der Poli­zei zu melden.

Röt­ten­bach – Alko­ho­li­siert mit E‑Bike gestürzt

Am Mon­tag­abend, gegen 18.00 Uhr, stürz­te ein 40 jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis ERH mit sei­nem E‑Bike auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung. Durch den Sturz zog sich der Mann schwe­re Ver­let­zun­gen zu und muss­te in einer umlie­gen­den Kli­nik wei­ter behan­delt wer­den. Bei einer Atem­al­ko­hol­über­prü­fung stell­te sich eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 0,81 mg/​l her­aus, wes­halb die­ser als abso­lut fahr­un­tüch­tig galt. Gegen den Mann wur­de daher ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Neben straf­recht­li­chen dro­hen daher mög­li­cher­wei­se auch füh­rer­schein­recht­li­che Konsequenzen.