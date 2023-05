Eckersdorf/​Mistelgau/​Bayreuth. Am Mon­tag, den 01.05.2023, wur­de in den Mor­gen­stun­den der Mai­baum in Eckers­dorf beschä­digt, der in Mistel­gau sogar gefällt und abtrans­por­tiert. Ver­mut­lich wur­den die Taten von der glei­chen Jugend­grup­pie­rung verübt.

Am 01.05.2023, gegen 01:40 Uhr, wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land mit­ge­teilt, dass sich meh­re­re Jugend­li­che im Bereich des Eckers­dor­fer Mai­bau­mes, wel­cher in der Bam­ber­ger Stra­ße auf­ge­stellt war, befin­den und eine Ket­ten­sä­ge lau­fen las­sen wür­den. Auf­grund der Mit­tei­lung fuh­ren zwei Poli­zei­strei­fen nach Eckers­dorf. Dort konn­ten etwa 25 Jugend­li­che ange­trof­fen wer­den, wel­che mit meh­re­ren Fahr­zeu­gen ange­reist waren. Um eine wei­te­re Ruhe­stö­rung zu ver­hin­dern, wur­de ein Platz­ver­weis gegen die Per­so­nen­grup­pe aus­ge­spro­chen. Eine Ket­ten­sä­ge konn­te nicht fest­ge­stellt werden.

Gegen 02:45 Uhr erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land eine Mit­tei­lung aus Mistel­gau, dass der Mai­baum, wel­cher am Dorf­platz an der Schul­stra­ße auf­ge­stellt war, von unbe­kann­ten Per­so­nen abge­sägt und abtrans­por­tiert wur­de. Schnell wur­den umlie­gen­de Poli­zei­dienst­stel­len über den Vor­fall infor­miert. Gegen 03:00 Uhr konn­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt einen VW-Bus in der Alt­stadt auf Höhe der Otto-Hahn-Stra­ße fest­stel­len, an wel­chem ein Mai­baum am Fahr­zeug­heck fest­ge­bun­den war. Im Pkw befan­den sich drei männ­li­che Per­so­nen aus Bay­reuth im Alter zwi­schen 19 – 24 Jah­ren. Zudem konn­te ermit­telt wer­den, dass es sich hier um den Mai­baum aus Mistel­gau gehan­delt hatte.

Gegen 10:35 Uhr erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land einen Anruf aus Eckers­dorf, dass bei Tages­licht fest­ge­stellt wur­de, dass der Mai­baum ange­sägt wur­de. Auf­grund des Sicher­heits­ri­si­kos muss­te er von der Feu­er­wehr Eckers­dorf gefällt werden.

Nach dem jet­zi­gen Stand der Ermitt­lung wird im Fall Eckers­dorf und im Fall Mistel­gau von der glei­chen Jugend­grup­pe aus­ge­gan­gen. Gegen die drei Jugend­li­chen wur­den Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahl und Gemein­schäd­li­cher Sach­be­schä­di­gung ein­ge­lei­tet. Da ver­mut­lich wei­te­re Per­so­nen an den Taten betei­ligt waren, wer­den noch wei­te­re Ermitt­lun­gen durch­ge­führt. Der Scha­den an den bei­den Mai­bäu­men wird auf etwa 700 Euro geschätzt.