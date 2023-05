mes­sa di voce Freiheit

Sonn­tag, 07.05.2023

Uhr­zeit 19:00

Pfarr­saal Ver­klä­rung Chri­sti, Jean-Paul-Str. 4, 91301 Forchheim

Ist Frei­heit selbstverständlich?

In unse­rem All­tag fühlt es sich mei­stens so an. Frei zu ent­schei­den, wie wir unser Leben gestal­ten, was wir den­ken oder sagen, wen wir lie­ben oder wohin wir uns bewe­gen, ist für uns ganz nor­mal. Aber was genau ist Frei­heit eigent­lich? Die Vor­stel­lung davon ist wohl von Per­son zu Per­son sehr indi­vi­du­ell und nicht sel­ten sogar wider­sprüch­lich. So über­rascht es nicht, dass das wich­tig­ste Gut der Men­schen sowohl in der Geschich­te aber auch heu­te noch auf der gan­zen Welt hart umkämpft ist.

Aktu­el­le Bei­spie­le gibt es vie­le. Die Bil­der in den Nach­rich­ten z.B. aus der Ukrai­ne oder aus dem Iran beschäf­ti­gen uns. Zu allen Zei­ten haben Men­schen ihre Sehn­sucht und ihren Kampf nach der Frei­heit in Lie­dern zum Aus­druck gebracht. Es ent­stan­den Musik­stücke aus den unter­schied­lich­sten Gen­res und Epochen.

Mes­sa di voce, der Chor des Jun­gen Thea­ters, stellt sich in sei­nem neu­en Kon­zert die­sem brand­ak­tu­el­len The­ma und bringt ein breit­ge­fä­cher­tes, inter­na­tio­na­les Pro­gramm auf die Büh­ne mit Stücken in sechs ver­schie­de­nen Spra­chen. Eine bun­te Mischung aus alten Volks­lie­dern wie „Bel­la Ciao“ oder „Die Gedan­ken sind frei“ erwar­tet das Publi­kum eben­so wie tem­pe­ra­ment­vol­ler Chan­son mit „Je Veux“ von Zas oder ent­spann­ter Reg­gae mit dem „Redemp­ti­on Song“ von Bob Marley.

Ein Chorabend mit mes­sa di voce unter der Lei­tung von Ingo Beh­rens, der dazu ein­lädt, die Musik zu genie­ßen und über den unschätz­ba­ren Wert der Frei­heit nach­zu­den­ken! Prei­se: 12,- €, ermä­ßigt 10,- €. VVK 11,-€, ermä­ßigt 9,-€ (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de