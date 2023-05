Peter Fin­ger – Acou­stic Fin­gers­tyle Live In Concert

Frei­tag, 05.05.2023 – Uhr­zeit 20:00

Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Peter Fin­ger – an die­sem Namen kommt wohl nie­mand vor­bei, der sich auch nur ein wenig für Gitar­ren­mu­sik, bes­ser noch: die aku­sti­sche Gitar­ren­mu­sik, inter­es­siert. Er ist heu­te die Inte­gra­ti­ons­fi­gur der deut­schen Akustikgitarrenszene.

Peter Fin­ger genießt bereits seit den sieb­zi­ger Jah­ren welt­weit einen her­aus­ra­gen­den Ruf als Aku­stik­gi­tar­rist, die inter­na­tio­na­le Fach­pres­se hob ihn mehr­fach ins Pan­the­on der welt­be­sten Gitar­ri­sten. Eine Wert­schät­zung, der man sich ger­ne anschließt, hat man auch nur eine ein­zi­ge sei­ner bis­lang 17 Plat­ten­pro­duk­tio­nen gehört. Unzäh­li­ge Tour­neen führ­ten den arri­vier­ten Musi­ker rund um den Glo­bus; gefei­er­te Auf­trit­te in Euro­pa, USA, Japan etc. mar­kie­ren nur eini­ge musi­ka­li­sche Mei­len­stei­ne die­ses außer­ge­wöhn­li­chen Künstlers.

Peter Fin­ger ist es gelun­gen, was es die­ser Tage nur sel­ten zu bestau­nen gibt: Die per­fek­te Har­mo­nie von Vir­tuo­si­tät, Musi­ka­li­tät und Kom­po­si­ti­on. Sein musi­ka­li­scher Kos­mos ist gren­zen­los, zeugt von pro­fun­der Kennt­nis der Musik­ge­schich­te wie des Kon­tem­po­rä­ren. So wird der auf­merk­sa­me Zuhö­rer immer wie­der auf die Klang­spra­che Debus­sys, Ravel oder Stra­win­skys sto­ßen – und sich im glei­chen Atem­zug viel­leicht in rocki­gen Gefil­den wie­der­fin­den, ver­führt zu „Sai­ten­sprün­gen“ in die wei­te Welt des Jazz. Oder er bestaunt Fin­gers fast orche­stra­les, manch­mal atem­be­rau­bend expe­ri­men­tel­les Geflecht aus Rhyth­mus, Har­mo­nie und Melo­die. Nur weni­gen gelingt eine so per­fek­te Sym­bio­se und Inte­gra­ti­on von kom­po­si­to­ri­scher Tie­fe, spiel­tech­ni­scher Vir­tuo­si­tät und weit­rei­chen­der musi­ka­li­scher Vision.

Prei­se: 18,- €, ermä­ßigt 16,- € | VVK 17,50 €, ermä­ßigt 15,30 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de