Nach­wuchs für den Nachwuchs

Sie brin­gen viel Herz­blut mit und haben sich 160 Stun­den lang für ihre Qua­li­fi­zie­rung rich­tig ins Zeug gelegt. Nun haben vier über­aus moti­vier­te Teil­neh­me­rin­nen des letz­ten Kur­ses zur Aus­bil­dung als qua­li­fi­zier­te Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­son ihr Zer­ti­fi­kat über­reicht bekom­men. Im Qua­li­fi­zie­rungs­kurs wur­den recht­li­che Grund­la­gen und der früh­kind­li­che För­der- und Bil­dungs­be­reich geschult sowie eine eige­ne Kon­zep­ti­on erstellt und ein Kol­lo­qui­um zu einem früh­kind­li­chen Bil­dungs­the­ma absolviert.

Das Zer­ti­fi­kat berech­tigt die Absol­ven­tin­nen jetzt, einen Antrag auf Erlaub­nis zur Aus­übung der Kin­der­ta­ges­pfle­ge beim Kreis­ju­gend­amt Wun­sie­del zu stel­len, um dann als Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­son in unse­rem Land­kreis tätig wer­den zu kön­nen. Dar­über hin­aus pla­nen zwei Absol­ven­tin­nen, sich zur Assi­stenz­kraft für die Tätig­keit in einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung weiterzubilden.

Eine posi­ti­ve Ent­wick­lung, die aber wei­ter­ge­hen soll. Denn qua­li­fi­zier­te Tages­müt­ter oder ger­ne auch –Väter wer­den auch wei­ter­hin gesucht, um die Betreu­ung der Kin­der im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge auch in Zukunft sicher­stel­len zu können.

Ein neu­er Qua­li­fi­zie­rungs­kurs „Kin­der­ta­ges­pfle­ge“ star­tet bereits in die­sem Herbst. Die Ein­hei­ten sind ab dem 25.09.2023, jeweils am Mon­tag und Diens­tag von 16:45 bis 20:00 Uhr im FAM in Selb, Karl-Marx-Str. 8, geplant. Eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung hier­zu fin­det am Diens­tag, den 26.07.2023 von 19:00 bis 20:00 Uhr eben­falls im FAM in Selb statt.

Inter­es­sier­te kön­nen sich ger­ne bei der Fach­be­ra­tung Kin­der­ta­ges­pfle­ge der EJF gAG melden:

Für Selb, Schön­wald und Umge­bung: Rita Biesch­ke-Vogel, Soz. Päd. BA. Tel: 09287 70208 , Mobil: 0160 93520096 , Mail: bieschke-​vogel.​rita@​ejf.​de

, Mobil: , Mail: bieschke-​vogel.​rita@​ejf.​de Für Markt­red­witz, Wun­sie­del und Umge­bung: Michae­la Küster, Dipl. Päd. Tel: 09287 9985668 , Mobil: 0173 7222149 , Mail: kuester.​michaela@​ejf.​de

Das Kreis­ju­gend­amt Wun­sie­del för­dert die Kin­der­ta­ges­pfle­ge im Land­kreis maß­geb­lich. Für die Tätig­keit in der Kin­der­ta­ges­pfle­ge erhal­ten die aus­ge­bil­de­ten Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen ein monat­li­ches Tages­pfle­ge­ent­gelt für die Betreu­ung der ver­mit­tel­ten Tagespflegekinder.

Bei Fra­gen zum Ent­gelt für Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen gibt Dag­mar Prell, Kreis­ju­gend­amt Wun­sie­del, ger­ne Aus­kunft: Tel: 09232 80311, Mail: dagmar.​prell@​landkreis-​wunsiedel.​de.