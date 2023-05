Am 27. April war Girls‘ day – und auch das Land­rats­amt Coburg hat­te drei Mäd­chen zu Gast, die in den span­nen­den Berufs­all­tag im Land­rats­amt schnup­pern durf­ten. Zum Bei­spiel in der Straßenmeisterei.

Dort zeig­ten ihnen Mela­nie Dressel, Inge­nieu­rin und stell­ver­tre­ten­de Lei­te­rin des Fach­be­reichs Tief­bau sowie Micha­el Dück, Stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der Stra­ßen­mei­ste­rei, wie Stra­ßen nivel­liert wer­den – und natür­lich durf­ten die Mädels auch mal im Win­ter­dienst-Fahr­zeug Platz nehmen.

Außer­dem haben die Drei auch noch Ein­blick in Berei­che, wie die Haus­ver­wal­tung oder die IT bekommen.