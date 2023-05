Gemein­sam für den Lücken­schluss: Gro­ßer Bahn­hof für die Franken-Sachsen-Magistrale

Auf Ein­la­dung des Baye­ri­schen Ver­kehrs­mi­ni­sters Chri­sti­an Bern­rei­ter fand gestern in Zusam­men­ar­beit mit der Geschäfts­stel­le Bahn­elek­tri­fi­zie­rung in der Logi­stik Agen­tur Ober­fran­ken e.V. in Ber­lin ein Par­la­men­ta­ri­scher Abend statt, dem 200 Ent­schei­dungs­trä­ger aus Poli­tik, Wirt­schaft und Ver­wal­tung folg­ten. Auch vie­le Land­rä­te und Ober­bür­ger­mei­ste­rIn­nen aus der Regi­on waren vor Ort.

Land­rat Dr. Oli­ver Bär, freu­te sich über den Zuspruch: „Seit 30 Jah­ren kämpft die Regi­on für die Elek­tri­fi­zie­rung der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le. Die Strecke steht bei­spiel­haft für die Selbst­blocka­de auf der Schie­ne, für lang­wie­ri­ge Ent­schei­dungs­pro­zes­se und büro­kra­ti­sche Berech­nungs­ver­fah­ren. Uns als Anrai­ner war es wich­tig deut­lich zu machen, dass die Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le kein regio­na­les The­ma ist, son­dern von bun­des­wei­ter Bedeu­tung. Das ist uns gelun­gen und das ist ein schö­ner Erfolg.“

Dem pflich­tet Bay­reuths Ober­bür­ger­mei­ster, Tho­mas Ebers­ber­ger, bei: „Mit 1.000 Strecken­ki­lo­me­tern reden wir von der größ­ten und schmut­zig­sten Die­sel­in­sel in der Mit­te Euro­pas. Deren Dekar­bo­ni­sie­rung ist ohne die Elek­tri­fi­zie­rung der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le unmög­lich. Unse­re Regi­on ist in Flä­che und Ein­woh­ner­zahl so groß wie Schles­wig-Hol­stein und trotz­dem ver­trö­stet man uns seit Jahren.“

Hofs Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la saß an die­sem Abend stell­ver­tre­tend für die Regi­on auf dem Podi­um und dis­ku­tier­te mit dem Geschäfts­füh­rer von Alli­anz pro Schie­ne, Dirk Fle­ge, Prof. Dr. Arndt Ste­phan von der TU Dres­den und dem Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Det­lef Mül­ler über die Bedeu­tung der Elek­tri­fi­zie­rung für den Schie­nen­ver­kehr im All­ge­mei­nen und der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le im Spe­zi­el­len. „1989 kamen die Pra­ger Bot­schafts­flücht­lin­ge in Hof an. Heu­te ist Hof immer noch Grenz­bahn­hof. Wer von Sach­sen nach Bay­ern will, muss man­gels Fahr­draht hier umstei­gen. Wir könn­ten am Güter­ver­kehrs­zen­trum in Hof bis zu 120.000 Con­tai­ner im Jahr umschla­gen, aber die Güter­zü­ge kön­nen von Hof nicht ohne auf­wen­di­gen Wech­sel der Loko­mo­ti­ven wei­ter Rich­tung Süden fahren.“

Für Kulm­bachs Land­rat Klaus Peter Söll­ner ist die Elek­tri­fi­zie­rung der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le die Grund­vor­aus­set­zung dafür, dass die Ober­fran­ken-Ach­se, die wich­ti­ge Quer­ver­bin­dung von Hof und Bay­reuth nach Bam­berg, für kli­ma­neu­tra­le Antrie­be nutz­bar gemacht wer­den kann. Söll­ner zeig­te sich des­halb sehr dank­bar über die Zusa­ge Bern­rei­ters, dass der Frei­staat gewillt ist, den Abschnitt Schna­bel­waid-Bay­reuth zu elek­tri­fi­zie­ren, wenn der Bund die Elek­tri­fi­zie­rungs­lücke zwi­schen Nürn­berg und Markt­red­witz schließt. „Das ist ein groß­ar­ti­ges Signal für die Region!“

Peter Berek, Land­rat des Land­krei­ses Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge hebt die inter­na­tio­na­le Bedeu­tung der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le her­vor. Die direk­te Anbin­dung der mit­tel- und ost­eu­ro­päi­schen EU-Staa­ten nach Süd­deutsch­land ver­läuft über Ober­fran­ken. Von der Ukrai­ne kommt man, bis Eger mit der elek­tri­schen Bahn und dann ist Schluss. Als inter­na­tio­nal bedeut­sa­mer Wirt­schafts­stand­ort und Logi­stik­re­gi­on kön­nen wir uns das nicht län­ger leisten.“

Auch für Bay­reuths Land­rat Flo­ri­an Wie­demann setzt eine erfolg­rei­che Ver­kehrs­wen­de vor­aus, dass es auf dem Land eine attrak­ti­ve Alter­na­ti­ve zum Auto gibt. „Es ist den Men­schen schwer zu ver­mit­teln, dass sie aus Grün­den des Kli­ma­schut­zes mit der Bahn statt mit dem Auto fah­ren sol­len, wenn dann am Bahn­hof eine alte Die­sel­lok ein­fährt. Die Treib­haus­ga­se müs­sen auch im Ver­kehrs­sek­tor deut­lich redu­ziert wer­den und dazu gehört die Elek­tri­fi­zie­rung der Schienenwege.“

„Wer die Ver­kehrs­wen­de wirk­lich will, muss die Vor­aus­set­zun­gen dafür auch dort schaf­fen, wo es anspruchs­voll wird,“ macht der stell­ver­tre­ten­de Land­rat des Land­krei­ses Nürn­ber­ger Land, Hel­mut Brück­ner, deut­lich. Er spielt damit auf die zahl­rei­chen Tun­nel und sanie­rungs­be­dürf­ti­gen Brücken­bau­wer­ke zwi­schen Nürn­berg und Markt­red­witz an, die so oder so saniert wer­den müss­ten. Er wünscht sich vom Bund eben­so kla­re Ansa­gen wie vom Baye­ri­schen Ver­kehrs­mi­ni­ster, der zuge­sagt hat, im Fal­le eines Lücken­schlus­ses die Elek­tri­fi­zie­rung nach Sim­mels­dorf-Hüt­ten­bach aus Lan­des­mit­teln zu bestrei­ten und damit die Grund­vor­aus­set­zung für die lang ersehn­te S‑Bahnverlängerung schaf­fen zu wollen.

Für Plau­ens Ober­bür­ger­mei­ster Stef­fen Zen­ner ist die Regi­on auf der Schie­ne schlicht­weg abge­hängt: „Nach Plau­en oder Hof mit der Bahn zu rei­sen gleicht aus Ber­li­ner Sicht einer hal­ben Welt­rei­se“. Zen­ner nimmt des­halb die Aus­sa­gen des Chem­nit­zer Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Det­lef Mül­ler beim Wort, dass der Aus­bau des Strecken­ab­schnitts Nürn­berg-Markt­red­witz-CZ/­Gren­ze laut dem in Abstim­mung befind­li­chen Pla­nungs­be­schleu­ni­gungs­ge­setz von über­ra­gen­der Bedeu­tung sein soll. Mit die­ser Ein­stu­fung wür­de im Fal­le einer Wei­ter­pla­nung die viel zitier­te Deutsch­land-Geschwin­dig­keit auch bei der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le zum Tra­gen kom­men – wenn denn der Bund die­se beauf­tra­gen würde.

Der Zuspruch am Abend stimmt die regio­na­len Ver­tre­ter opti­mi­stisch, dass man in Ber­lin hier ein Stück wei­ter­ge­kom­men ist.