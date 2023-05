Bewie Bau­er – Ein Teen­ager wird 50!

Date: Sams­tag, 06.05.2023 – Uhr­zeit 20:00

Ver­an­stal­tungs­ort

Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Rocki­ges Kaba­rett und Come­dy mit baye­ri­schen Figuren.

Bewie Bau­er ist auf der Ziel­ge­ra­den zu sei­nem 50. Geburts­tag. Und er kommt ins Grü­beln: Was habe ich erreicht? Was will ich noch erle­ben und war­um ist man eigent­lich nie zu alt für rebel­li­schen Rock? Sein Leben fing doch eigent­lich so gut an, damals in den 80ern, als er mit fünf älte­ren Brü­dern mit­ten in Ober­bay­ern auf­wuchs. Und es wur­de noch bes­ser – als Teen­ager mit sei­ner ersten E‑Gitarre in der Hand in den 90ern mit Nir­va­na, Nin­ten­do und Diddl- Maus. Und jetzt? Sind Via­gra und Gra­nu­fink schon in Sicht­wei­te? Allein der Gedan­ke dar­an beschert Bewie die ersten grau­en Haa­re. Und doch hat er das Gefühl, dass er end­lich ange­kom­men ist: irgend­wo zwi­schen „Cle­ara­sil“ und „fast senil“.

Auch in sei­nem zwei­ten Solo-Pro­gramm sprengt Bewie Bau­er die Gren­zen zwi­schen Stand-Up-Come­dy, Par­odie und Musik­ka­ba­rett. In sei­nem rasan­ten Cross­over-Pro­gramm geht es Schlag auf Schlag: Rock­songs zum Mit­grö­len wech­seln sich ab mit skur­ri­len Figu­ren aus sei­nem baye­ri­schen All­tag. Selbst­ver­ständ­lich sieht man ihn auch in sei­ner Para­de­rol­le als Gesund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bach. Damit begei­ster­te er in den letz­ten Mona­ten nicht nur die BR-Zuschau­er bei Gün­ter Grün­wald, son­dern lan­de­te auch im Netz vira­le Hits bei Tik­Tok und You­tube. Dazu kom­men noch sei­ne poin­tier­ten Beob­ach­tun­gen aus sei­nem Leben als Fast-50-Jäh­ri­ger. Bewies per­sön­li­che Halft­i­me-Show ist nicht nur musi­ka­lisch, son­dern manch­mal auch nach­denk­lich und am Ende vor allem urkomisch.

Ein­tritt

Prei­se: 19,00 €, ermä­ßigt 17,00 € | VVK 18,60 €, ermä­ßigt 16,40 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Infos über Vor­ver­kauf – Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 21 (09191/3515930)

Sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de