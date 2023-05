Das Inter­na­tio­na­le Jugend­kul­tur­zen­trum (ZEN­TRUM) und die Musik­schul­band der städ­ti­schen Musik­schu­le laden am Don­ners­tag, 4. Mai 2023, ab 19.30 Uhr, zu einer Jam­ses­si­on auf der Klein­kunst­büh­ne des ZEN­TRUM, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, ein. An die­sem Abend will die Musik­schul­band nicht nur ihr Reper­toire prä­sen­tie­ren, son­dern auch ande­re Musi­ker dazu ein­la­den, mit ihnen zu impro­vi­sie­ren. Die Songs der Band kom­men dies­mal aus dem Bereich Jazz Stan­dards, aber es sind auch eini­ge kur­ze Akkord­fol­gen vor­be­rei­tet, die zum Impro­vi­sie­ren und Mit­spie­len ein­la­den. Also ein­fach Instru­ment ein­packen und vorbeikommen!