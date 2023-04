Unter dem Mot­to „Zamm‘ geht’s“ hat sich die Ple­cher Jugend zum Früh­jahrs­putz in der Natur zusam­men­ge­fun­den. Mit Unter­stüt­zung der Erwach­se­nen vom Ple­cher Hei­mat­ver­ein haben sich drei Fuß­grup­pen auf­ge­macht, um die Flu­ren rund um Ple­ch von Abfall zu befrei­en. Das per­fek­te Früh­lings­wet­ter mit Son­nen­schein hat den Élan ordent­lich beflü­gelt, so dass sie ein gro­ßes Gebiet durch­kämmt haben. Der Spiel­platz rund um den Gott­va­ter­berg mit dem Aktiv- und Ent­decker­pfad, eine gan­ze Rei­he von Wan­der­park­plät­zen sowie der Fuß- und Rad­weg zur Wei­den­kir­che: es kamen etli­che Kilo­me­ter Strecke zusam­men! Zum Auf­sam­meln hat der Hei­mat­ver­ein wei­te­re drei Greif­zan­gen ange­schafft, der Ekel­fak­tor beim Müll­sam­meln wird damit etwas geringer.

Die 13 Kin­der im Alter von 2 bis 10 Jah­ren haben viel zusam­men­ge­tra­gen. Die größ­ten Fund­stücke waren ein alten Motor­rad­helm, den Yan­nis gefun­den hat, außer­dem eine auf­blas­ba­re Matrat­ze, Rad­zier­blen­den und ein paar Möbel­tei­le. Der vier­jäh­ri­ge Simon hat vie­le Glas­scher­ben und Glas­fla­schen gefun­den: „Das fin­de ich nicht in Ord­nung!“ Über­haupt nicht in Ord­nung haben die Samm­ler auch die Hun­de­kot-Hau­fen gefun­den, die aus­ge­rech­net auf dem Aktiv- und Ent­decker­pfad sowie dem Weg zur Schu­le ver­mehrt auf­ge­taucht sind. Emma hat dage­gen „tau­sen­de von Ziga­ret­ten­stum­meln“ auf­ge­sam­melt. Lis­si, Lara und Jan­nis möch­ten, „dass die Men­schen kei­nen Abfall und kei­ne Ziga­ret­ten­kip­pen in die Natur wer­fen, für was gibt es denn Müll­ei­mer? Uns gefällt es in Ple­ch und es soll sau­ber blei­ben. Wir wol­len nicht, dass es mal heißt: Ple­ch – will­kom­men in der Müllhalde!“

Beim Aus­klang genie­ßen alle das schö­ne Wet­ter und vor allem die Brat­wür­ste vom Grill, die der Markt Ple­ch spen­diert hat. Bür­ger­mei­ster Karl­heinz Escher und die Hei­mat­ver­eins-Vor­sit­zen­de Anja Hei­sin­ger haben für allen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer ein dickes Dan­ke­schön und jun­gen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer bekom­men noch ein the­ma­tisch pas­sen­des Büch­lein mit nach Hau­se. Am Ende sind sich die Kin­der einig, dass sie näch­stes Jahr wie­der mit­ma­chen, wenn die Akti­on „Zamm‘ geht’s“ ansteht.