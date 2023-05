Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kuschel­tier geklaut

COBURG. Zwei jun­ge Damen amü­sier­ten sich am spä­ten Sonn­tag­abend auf dem Cobur­ger Früh­lings­fest. An einem Auto­ma­ten, an dem man mit­tels einer Greif­zan­ge ein Plüsch­tier her­aus­zie­hen konn­te, war ihnen das Glück hold, denn sie konn­ten einen Ted­dy­bä­ren mit der Zan­ge grei­fen und her­aus­zie­hen. Da sie das Plüsch­tier aber nicht durch den Schacht nach drau­ßen beka­men, baten sie einen flüch­ti­gen Bekann­ten, der eben­falls am Auto­ma­ten stand, ihnen zu hel­fen. Die­ser konn­te auch den Ted­dy her­aus­zie­hen, über­gab ihn aber nicht den glück­li­chen Gewin­ne­rin­nen, son­dern mach­te sich mit der Beu­te auf und davon.

Absperr­pol­ler beschädigt

COBURG. Am Sonn­tag, um 12.00 Uhr, ver­lässt eine Fah­re­rin mit ihrem Pkw den ange­mie­te­ten Stell­platz am Obe­ren Bür­g­laß. Als sie zwei Stun­den spä­ter zurück­kam und auf ihren Park­platz woll­te, stand ein frem­der Pkw Sko­da auf dem Stell­platz. Zudem muss­te sie fest­stel­len, dass der Absperr­pol­ler umge­knickt war. Da am grü­nen Sko­da sehr vie­le Alt­schä­den vor­han­den waren, lässt sich nicht ein­deu­tig klä­ren, ob der Sko­da-Fah­rer der Ver­ur­sa­cher des Scha­dens war. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Coburg unter der Tele­fon­num­mer: 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Kind bei Unfall schwer verletzt

COBURG. Ein 7‑jähriges Mäd­chen rann­te am Sonn­tag, kurz nach 15.00 Uhr, zwi­schen gepark­ten Pkws in der Scheu­er­fel­der Stra­ße plötz­lich auf die Stra­ße, ohne auf den Ver­kehr zu ach­ten. Ein her­an­na­hen­der Ford-Fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und erfass­te das Kind mit der vor­de­ren rech­ten Fahr­zeug­sei­te. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de das Mäd­chen ca. 2 Meter weit auf den Geh­weg zurück­ge­schleu­dert. Sie kam mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Coburg. Neben ande­ren Erst­hel­fern und Zeu­gen am Unfall­ort, befand sich der Fah­rer eines blau­en Fahr­zeugs mit Cobur­ger Zulas­sung in unmit­tel­ba­rer Nähe zur Unfallört­lich­keit. Bei Ein­tref­fen der Strei­fen­be­sat­zung war der unbe­kann­te Zeu­ge nicht mehr vor Ort. Er könn­te ein wich­ti­ger Zeu­ge des Unfalls sein und wird des­halb gebe­ten sich mit der Poli­zei Coburg unter der Tele­fon­num­mer: 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ölspur ver­rät Unfallverursacher

Kro­nach Am Sonn­tag kurz vor Mit­ter­nacht kam ein 52-Jah­re alter Fahr­zeug­füh­rer zwi­schen Kro­nach und Fisch­bach von der Fahr­bahn ab und beschä­digt hier­bei einen Leit­pfo­sten und sein Fahr­zeug. Da das Fahr­zeug Betriebs­stof­fe ver­lor, konn­te der Pkw samt Fah­rer kur­ze Zeit spä­ter in einem Kro­na­cher Stadt­teil ange­trof­fen wer­den. Der Fah­rer wirk­te stark alko­ho­li­siert. Aus die­sem Grund wur­de eine Blut­ent­nah­me angeordnet.

Kein Füh­rer­schein und unter Drogen

Kro­nach In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 1.Mai wur­de in Neu­ses eine 35 – jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin kon­trol­liert. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass sie auf­grund eines Fahr­ver­bo­tes bereits seit meh­re­ren Mona­ten kein Fahr­zeug mehr füh­ren darf. Da sie zudem dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und der Fahr­zeug­schlüs­sel sichergestellt.

Mofa Total­scha­den

Kronach/​Fischbach. Am Sonn­tag­mit­tag woll­te ein 15 Jah­re alter Mofa­fah­rer in die KC12 ein­fah­ren. Hier­bei über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw wel­cher in Rich­tung Fisch­bach unter­wegs war.

Bei dem Zusam­men­stoß wur­de das Mofa stark beschä­digt und der 15-jäh­ri­ge ver­letzt. Er wur­de zur wei­te­ren Ver­sor­gung in ein Kran­ken­haus eingeliefert.