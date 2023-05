Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sonn­tag, gegen 13:30 Uhr woll­te ein 57-jäh­ri­ger Auto­fah­rer in der Bam­ber­ger Stra­ße in Bug einen in glei­cher Rich­tung fah­ren­den Fahr­rad­fah­rer über­ho­len. Hier­bei tou­chier­te er auf­grund der zu schma­len Stra­ße mit sei­nem Außen­spie­gel den Außen­spie­gel eines ent­ge­gen­kom­men­den Pkws. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand an bei­den Außen­spie­geln Sachschaden.

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen kam es auf­grund eines Miss­ver­ständ­nis­ses zwei­er Pkw-Fah­rer in der Von-Ket­te­ler-Stra­ße auf dem Park­platz einer dor­ti­gen Bäcke­rei zu einem Ver­kehrs­un­fall. Hier­bei woll­te ein 36-Jäh­ri­ger in den Park­platz ein­fah­ren, wäh­rend ein 43-Jäh­ri­ger aus sei­ner Park­lücke aus­park­te. Bei­de Auto­fah­rer gin­gen davon aus, dass der jeweils ande­re War­ten wür­de. So kam es schließ­lich zum Zusam­men­stoß der bei­den Unfall­be­tei­lig­ten. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5000 EUR. Ver­letz wur­de niemand.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sams­tag, gegen 15:15 Uhr ran­gier­te ein Bus im Bereich des Andre­as-Lang-Steig bzw. Abt-Wolf­ram-Ring. Dabei wur­de ein dort par­ken­der Renault Clio beschä­digt. Der Bus ent­fern­te sich schließ­lich vom Unfall­ort, ohne sich um den ver­ur­sach­ten Scha­den zu küm­mern. Der ver­ur­sach­te Scha­den beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf die Iden­ti­tät des Fah­rers geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der PI Bam­berg-Stadt zu melden.

Son­sti­ges

Am Sonn­tag­abend kam es im Bereich der Alten­bur­ger Stra­ße zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Män­nern. Dabei waren gegen 21:30 Uhr ein männ­li­cher und ein weib­li­cher Fahr­gast in ein Taxi gestie­gen. Der Mann woll­te dabei mehr­mals im Taxi eine Ziga­ret­te rau­chen, was zu einem Streit mit dem Taxi­fah­rer führ­te. Der aggres­si­ve Fahr­gast pack­te dar­auf­hin sei­nen Fah­rer mehr­mals kräf­tig am rech­ten Arm und bedroh­te die­sen mit dem Tod. Das Fahr­zeug wur­de durch den Taxi­fah­rer ange­hal­ten und der Beschul­dig­te und sei­ne Beglei­te­rin, die das gan­ze auf dem Rück­sitz beob­ach­tet hat­te, stie­gen aus dem Taxi aus und gin­gen davon. Im Rah­men der Aus­ein­an­der­set­zung wur­de der Fahr­zeug­schlüs­sel, wel­cher im Zünd­schloss steck­te ver­bo­gen, sodass das Fahr­zeug nicht mehr gestar­tet wer­den konn­te. Der Beschul­dig­te und sei­ne Freun­din konn­ten von den dazu geru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten ange­trof­fen wer­den. Ihn erwar­tet unter ande­rem nun eine Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung und Bedrohung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

LAU­TER: Ein schwer­ver­letz­ter Krad­fah­rer und ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 10000,- Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Spät­nach­mit­tag des Sonn­ta­ges in Deus­dorf ereig­ne­te. Ein 17-jäh­ri­ger Krad­fah­rer kam in der Orts­mit­te im Ver­lauf einer Rechts­kur­ve auf die Gegen­fahr­bahn und stieß dort fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den 25-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer zusam­men. Die ört­li­che Feu­er­wehr war zur Absi­che­rung der Unfall­stel­le und der Umlei­tung des Ver­kehrs eingesetzt.

Sach­be­schä­di­gun­gen

MEM­MELS­DORF: In der Zeit von Sams­tag 18 Uhr bis Sonn­tag 17 Uhr beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter einen im Orts­teil Lich­ten­ei­che im Hei­de­weg abge­stell­ten wei­ßen VW T‑Cross. Der Täter ver­kratz­te die hin­ter rech­te Fahr­zeug­tü­re und dell­te die­se ein. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 800,- Euro.

HALL­STADT: In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de im Umfeld einer Dis­ko­thek in der Miche­lin­stra­ße ein blau­er VW Golf beschä­digt. Der unbe­kann­te Täter drück­te die bei­den Außen­spie­gel nach oben, so dass die Hal­te­run­gen abbra­chen. Der Sach­scha­den wird auf ca. 600,- Euro geschätzt.

PETT­STADT: Am Sams­tag­abend beschä­dig­te kurz vor Mit­ter­nacht ein jun­ger Mann einen in der Ohm­stra­ße gepark­ten Pkw Dacia, indem er bei­de Außen­spie­gel mit dem Fuß abtrat. Danach flüch­te­te der Täter, der einen schwar­zen Pull­over mit einem wei­ßen Zei­chen und eine kur­ze, weiß-karier­te Hose trug, mit dem Fahr­rad. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 300,- Euro.

Son­sti­ges

HALL­STADT: Zu einer Strei­tig­keit muss­te die Poli­zei mit meh­re­ren Strei­fen Sonn­tag­nacht in die Bam­ber­ger Stra­ße aus­rücken. Eine 53-jäh­ri­ge Frau schlug ihrer 26-jäh­ri­gen Toch­ter zunächst ins Gesicht und droh­te dann ihre Zun­ge abzu­schnei­den. Des Wei­te­ren schlug sie einen 30-Jäh­ri­gen mit der Faust auf die Nase und ver­letz­te bei einem Geran­gel einen 36-Jäh­ri­gen mit einem Küchen­mes­ser leicht am Ober­kör­per. Die Frau wur­de wider­stands­los fest­ge­nom­men. In Wohn­zim­mer stell­ten die Beam­ten ver­schie­de­ne Dro­gen sicher, die die Betei­lig­ten am Abend kon­su­miert hat­ten. Zahl­rei­che Straf­an­zei­gen sind nun die Folge.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Klet­ter­un­fäl­le

Frän­ki­sche Schweiz – Der Sonn­tag war offen­sicht­lich ein schlech­ter Tag für Erho­lungs­su­chen­de aus Baden Württemberg.

Am Nach­mit­tag des Sonn­ta­ges kam es im Bereich Ober­tru­bach zu einem Klet­ter­un­fall. Ein erfah­re­ner Klet­te­rer aus Göp­pin­gen rutsch­te beim Absei­len an der anspruchs­vol­len Klet­ter­rou­te „Nix­als­ver­druss“ ab und fiel ca. 8 m in die Tie­fe. Hier­bei erlitt er schwe­re Ver­let­zun­gen. Nach der Ber­gung durch die Berg­wacht wur­de er mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in ein Kli­ni­kum geflo­gen. Trotz der gro­ßen Höhe bestand kei­ne Lebens­ge­fahr. Zur genau­en Unfall­ur­sa­che wird durch den Klet­ter­sach­be­ar­bei­ter ermittelt.

Gegen Mit­tag bereits rutsch­te ein 42 jäh­ri­ger Wan­de­rer aus Stutt­gart an einem Wan­der­weg im Wie­sent­tal auf Geröll aus, stürz­te und brach sich das rech­te Bein. Auch hier war die Berg­wacht Forch­heim ein­ge­setzt und der Herr wur­de ins Kli­ni­kum Forch­heim verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forchheim/​Reuth. Am 30.04.2023 gegen 02:30 Uhr fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen das Fall­rohr einer Dach­rin­ne in der Ruh­stra­ße. Der Geschä­dig­te wach­te durch das Geräusch auf und stell­te bei Tages­licht einen Scha­den in Höhe von ca. 600 EUR fest. Wer kann Hin­wei­se zur Ermitt­lung des Ver­ur­sa­chers geben? (Tel. 09191/7090–0)

Lan­gen­sen­del­bach. Am Sonn­tag zwi­schen 18:40 Uhr und 20:45 Uhr wur­de in der Koch­feld­stra­ße der Pkw eines 82-Jäh­ri­gen von einem bis­lang Unbe­kann­ten ange­fah­ren und beschä­digt. Der Scha­den wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unter Dro­gen­ein­fluss E‑Scooter gefahren

Lich­ten­fels. Ein 27-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer wur­de am spä­ten Sonn­tag­abend in der Robert-Koch-Stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Da der jun­ge Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, wur­de ein Dro­gen­vor­test durch­ge­führt. Die­ser ver­lief posi­tiv auf ver­schie­den­ste Arten von Betäu­bungs­mit­tel, wes­halb sich der 27-Jäh­ri­ge anschlie­ßend noch einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen las­sen muss­te. Zudem wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt und er erhält eine Anzeige.