Die Arbeits­welt wan­delt sich heu­te schnel­ler denn je. Dar­um müss­ten jetzt die Bedin­gun­gen für die zukunfts­fe­sten Jobs von mor­gen geschaf­fen wer­den, erklärt die grü­ne Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum aus Forch­heim in einer Mit­tei­lung zum Tag der Arbeit. „Die heu­te not­wen­di­gen Ver­än­de­run­gen hin zu einer kli­ma­neu­tra­len Wirt­schaft gelin­gen nur gemein­sam. Dar­um schaf­fen wir neue För­der­instru­men­te für Beschäf­tig­te und sichern so Arbeits­plät­ze“, so Badum. Davon pro­fi­tier­ten auch die Unter­neh­men und Beschäf­tig­ten im Ober­fran­ken. „So wird der Struk­tur­wan­del nicht nur eine Her­aus­for­de­rung, son­dern auch eine gro­ße Chan­ce“, ist Badum über­zeugt. Ent­schei­dend dafür sei eine star­ke betrieb­li­che Mit­be­stim­mung, damit Beschäf­tig­te und Unter­neh­men gemein­sam über den Kurs für die Zukunft ent­schei­den. Mit fai­ren Löh­nen und guten Arbeitsbedingungen.

Mit dem Qua­li­fi­zie­rungs­geld wol­len die Grü­nen dafür sor­gen, dass sich Beschäf­tig­te und Betrie­be auf die neu­en Her­aus­for­de­run­gen vor­be­rei­ten und wei­ter­ent­wickeln kön­nen. „So schaf­fen neue Chan­cen für die Beschäf­tig­ten. Das Qua­li­fi­zie­rungs­geld ist eine grü­ne Ant­wort auf die öko­lo­gi­schen Ver­än­de­run­gen unse­rer Wirt­schaft“, sagt die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te aus Forchheim.

Gleich­zei­tig soll garan­tiert wer­den, dass mög­lichst alle nach der Schu­le eine beruf­li­che Aus­bil­dung begin­nen kön­nen. Vie­le jun­ge Men­schen fin­den kei­nen für sie pas­sen­den Aus­bil­dungs­platz. Die Zahl der Unge­lern­ten hat einen neu­en Höchst­stand und trotz­dem feh­len Aus­zu­bil­den­de. „Wir müs­sen radi­kal umden­ken. Des­we­gen kämp­fen wir Grü­ne für eine inklu­si­ve Aus­bil­dungs­ga­ran­tie, die schon früh ansetzt“, erklärt Badum. Mit ihrer Hil­fe sol­len jun­ge Men­schen an eine Aus­bil­dung her­an­ge­führt, aber auch wäh­rend der Dau­er der Aus­bil­dung und dar­über hin­aus beglei­tet wer­den. So sol­len alle jun­gen Men­schen eine fai­re Chan­ce erhal­ten, sich eine Zukunft aufzubauen.

„Der Kampf gegen die Kli­ma­kri­se wird nur gelin­gen, wenn alle ihre Poten­tia­le best­mög­lich ent­fal­ten kön­nen. Das ist eine gemein­sa­me Auf­ga­be für Gewerk­schaf­ten, Unter­neh­men und Poli­tik“, so Lisa Badum.