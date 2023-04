Ein Tag am Wasser

Am 21. Mai fin­det in der Lehr­an­stalt für Fische­rei des Bezirks Ober­fran­ken nach vier Jah­ren Coro­na-Pau­se end­lich wie­der der belieb­te Fischer­tag statt. Infor­ma­tio­nen rund um die hei­mi­schen Gewäs­ser, deren Bewoh­ner und die Fisch­zucht ste­hen auf dem Pro­gramm, die klei­nen Besu­cher kön­nen sich auf Bach­sa­fa­ri begeben.

„Wir laden herz­lich ein zu einem Tag „rund um die Fische“ auf unse­re schö­ne Anla­ge in Auf­seß – ein idea­les Aus­flugs­ziel an die­sem Sonn­tag“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Ab 10 Uhr kann die Anla­ge mit den Tei­chen, der Aqua­ri­en­aus­stel­lung und dem Brut­haus besich­tigt wer­den. Es wer­den regel­mä­ßi­ge Füh­run­gen durch­ge­führt. Eine Stun­de spä­ter, um 11 Uhr, star­tet das kuli­na­ri­sche Ange­bot mit Fisch­spe­zia­li­tä­ten, Kaf­fee, Kuchen und Eis.

Am Safa­ri­bach, der sich über das Gelän­de schlän­gelt, kön­nen Kin­der mit Kescher und Becher­lu­pe die Was­ser­welt erfor­schen. Der Bezirks­fi­sche­rei­ver­band betei­ligt sich mit sei­nem Pro­jekt „Fischer machen Schule“.

An den Infor­ma­ti­ons­stän­den wer­den auch aktu­el­le Ent­wick­lun­gen und Pro­ble­me the­ma­ti­siert: Der Fisch­ot­ter­be­ra­ter des Fische­rei­ver­ban­des gibt Aus­kunft zu Abwehr­maß­nah­men und zur Ver­brei­tung des Fisch­ot­ters. Zusätz­lich wird zum Kor­mo­ran infor­miert. Die Teich­ge­nos­sen­schaft stellt unter ande­rem das neue Teich­bau­för­der­pro­gramm vor. Auch die Fischer­ju­gend ist mit einem Info­stand vor Ort.

Auf­grund der aktu­el­len Bau­stel­len in der Ort­schaft infor­mie­ren Sie sich bit­te über mög­li­che Sper­run­gen direkt auf der Home­page der Gemein­de Auf­seß https://​www​.auf​sess​.de/.

Auf­se­ßer Fischertag

Sonn­tag, 21. Mai 2023, 10 – 17 Uhr

Für Fischer, Fein­schmecker und Fischfans!

Lehr­an­stalt für Fische­rei des Bezirks Ober­fran­ken, Drai­sen­dor­fer Stra­ße 174, 91347 Aufseß

Der Ein­tritt ist frei

Die Lehr­an­stalt für Fische­rei in Aufseß