Die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger des ober­frän­ki­schen Vor­le­se­wett­be­werbs in Eng­lisch 2023 ste­hen fest!

Die End­run­de zum Vor­le­se­wett­be­werb in eng­li­scher Spra­che für Schü­le­rin­nen und Schü­ler der ober­frän­ki­schen Mit­tel­schu­len fand in die­sem Jahr bereits zum zwölf­ten Mal in der Regie­rung von Ober­fran­ken statt. Nun ste­hen die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger fest: Den 3. Platz beleg­te Vanes­sa Nagen­gast von der Mit­tel­schu­le Eber­mann­stadt aus dem Schul­amts­be­zirk Forch­heim. Platz 2 tei­len sich Hri­stos Ste­fa­nov Dimit­rov von der Hei­lig­kreuz Mit­tel­schu­le Coburg für den Schul­amts­be­zirk Coburg und Lili­an­na Schle­edorn-Zie­ci­na von der Hof­ecker Mit­tel­schu­le Hof für den Schul­amts­be­zirk Hof. Als Sie­ge­rin ging Ange­li­ca Whil­by von der Mit­tel­schu­le Hirschaid aus dem Schul­amts­be­zirk Bam­berg hervor.

Der Wett­be­werb ver­lief in meh­re­ren Stu­fen: Zunächst ermit­tel­ten die ein­zel­nen Schu­len ihre Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, die dann in ihrem Schul­amts­be­zirk erfolg­reich sein muss­ten. In die End­run­de des Wett­be­werbs bei der Regie­rung von Ober­fran­ken hat­ten es zwölf Jugend­li­che der 8. Jahr­gangs­stu­fe geschafft.

„Spra­chen zu beherr­schen ist ein kla­res Zei­chen für eine gute Bil­dung. Alle heu­te anwe­sen­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler haben sowohl in den bis­he­ri­gen Run­den an den jewei­li­gen Mit­tel­schu­len als auch auf Schul­amts­ebe­ne gezeigt, dass sie die eng­li­sche Spra­che beherr­schen und auch sehr gut vor­tra­gen kön­nen“, so Hans Kraus vom Bereich Schu­len der Regie­rung von Ober­fran­ken bei der Begrü­ßung. „Das macht euch alle schon jetzt zu Siegern.“

Im ersten Teil der End­run­de lasen die zwölf Schü­le­rin­nen und Schü­ler selbst gewähl­te Tex­te vor. Nach einer kur­zen Pau­se erhiel­ten alle Jugend­li­chen einen ihnen unbe­kann­ten Text. In der Biblio­thek der Regie­rung von Ober­fran­ken hat­ten sie die Mög­lich­keit, sich kurz ein­zu­le­sen, bevor sie dann ein­zeln zum Vor­trag in den Saal geru­fen wur­den. Als Jury fun­gier­ten die Fach­be­ra­te­rin­nen im Mit­tel­schul­be­reich für das Fach Eng­lisch Kri­sti­na Otto aus Bad Rodach, Miri­am Kreß­ner aus Alten­kunst­adt und The­re­sa Bay­er aus Scheßlitz.

Die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger erhiel­ten als Aner­ken­nung Urkun­den. Die vier Wett­be­werbs­be­sten konn­ten sich zusätz­lich über anspruchs­vol­le 3D-Puz­zles zu Sehens­wür­dig­kei­ten in Eng­land freu­en, die von der Ober­fran­ken­stif­tung gestif­tet wor­den waren.