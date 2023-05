Bei der gut besuch­ten Haupt­ver­samm­lung der Orts­grup­pe Leu­ten­bach des Frän­ki­sche-Schweiz-Ver­eins im Pfarr­heim stan­den neben den Berich­ten der Abtei­lun­gen und der Nach­wahl der Wan­der­war­te auch zahl­rei­che Ehrun­gen lang­jäh­ri­ger Mit­glie­der auf dem Programm.

Im Bereich Abtei­lungs­ar­beit berich­te­te Wege­wart Tho­mas Melzig über die Neu­be­schil­de­rung der Wan­der­we­ge in der Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz. Das zu betreu­en­de Wege­netz mit etwa 180 Kilo­me­tern Län­ge besteht aus sechs Rund­wan­der­we­gen und elf durch­lau­fen­den Wegen mit ins­ge­samt 17 ver­schie­de­nen Mar­kie­run­gen. Er dank­te allen für die tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung, beson­ders sei­ner Fami­lie und Mat­thi­as Gal­ster. Für die Pfle­ge des Kreuz­we­ges und der ein­zel­nen Sta­tio­nen drück­te er Georg Brie­ger sei­nen Dank aus.

Die Kin­der­tanz­grup­pe kam lei­der auf­grund der Pan­de­mie zum Erlie­gen. Erfreu­li­cher­wei­se star­ten Ulri­ke Götz, Ruper­ta Schramm, Dace Gal­ster und Agnes Häck­lein einen Neu­an­fang, um die Kin­der wie­der für das Tan­zen zu begeistern.

Moni­ka Kaul stell­te neben den Öff­nungs­ter­mi­nen die viel­fäl­ti­ge Arbeit des Teams in der Hei­mat- und Trach­ten­stu­be vor. Ein Schwer­punkt des ver­gan­ge­nen Jah­res war die Aus­stel­lung der von Rein­hold Kraft gesam­mel­ten histo­ri­schen Geld­no­ten und Mün­zen. Neben Pfle­ge und Instand­hal­tung der Trach­ten wird auch das Ver­lei­hen der­sel­ben, zum Bei­spiel für das Bet­zen­au­stan­zen, mit indi­vi­du­el­ler Zusam­men­stel­lung und Anpas­sung geleistet.

Zwei­ter Vor­sit­zen­der Heinz Hof­mann, der in Ver­tre­tung des ver­hin­der­ten Vor­sit­zen­den Rein­hardt Weber die Ver­samm­lung lei­te­te, gab einen Rück­blick und Aus­blick auf das Ver­eins­ge­sche­hen. Der Mit­glie­der­stand FSV-Orts­grup­pe hat sich trotz Pan­de­mie und eini­ger Aus­trit­te erfreu­li­cher­wei­se leicht erhöht. Tätig­keits­schwer­punk­te waren das Schmücken des Oster­brun­nens, das Wurz­bü­schel­bin­den und die Teil­nah­me am Fest­zug der Fei­er des 50-järi­gen Bestehens des „Clubs 72“ in Ober­eh­ren­bach und die Teil­nah­me am Umzug zum 60-jäh­ri­gen bestehen des FC Con­cor­dia Leu­ten­bach. Gro­ße Zustim­mung fand die Vor­stel­lung der Gemein­de Leu­ten­bach in der April­aus­ga­be der FSV-Zeit­schrift zu Kul­tur, Brauch­tum, Orts- und Kir­chen­ge­schich­te. Im neu ein­ge­rich­te­ten Arbeits­kreis „Hei­mat und Brauch­tum“ sol­len die alten Haus­na­men wie­der ent­deckt und fest­ge­hal­ten wer­den. Für 2023 wer­den end­lich wie­der das tra­di­tio­nel­le Grill­fest mit Wan­de­rung, sowie alle übli­chen Fei­ern und Akti­vi­tä­ten des Ver­eins statt­fin­den. Gro­ßer Dank und Aner­ken­nung wur­de dem bis­he­ri­gen Wan­der­wart Franz Kraft zuteil. Er beklei­de­te die­ses Amt seit über 40 Jah­ren und bot in die­ser Zeit sehr vie­le schö­ne und gut orga­ni­sier­te Wan­de­run­gen an. Als Nach­fol­ger sind Berit Krei­bisch und Armin Haupt. Der stell­ver­tre­ten­de Haupt­vor­sit­zen­de Wal­ter Tau­send­pfund konn­te zusam­men mit Chri­sti­an Weber und Heinz Hof­mann 33 Mit­glie­der ehren.

Gun­de­lin­de Koh­ler und Man­fred Roth, wur­den für 50 Jäh­ri­ge Ver­eins­treue aus­ge­zeich­net. Zudem wur­den neun Mit­glie­der für 25 Jah­re und 22 Mit­glie­der für 40 Jah­re Ver­eins­mit­glied­schaft mit den sil­ber­nen und gol­de­nen Ehren­na­deln des FSV geehrt. Auch Bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Kraft (FW) sprach ein Grußwort.