Nach einer schwa­chen Vor­stel­lung unter­la­gen die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler ver­dient gegen die Rockets aus Gotha beim Nach­hol­spiel der 2. Regio­nal­li­ga Nord mit 73:78. Den­noch ist der Klas­sen­er­halt gesi­chert, da in der Grup­pe Mit­te, die ihre Sai­son bereits am Sams­tag been­de­te, gleich drei Teams weni­ger Sie­ge geholt haben als die Young Pikes.

Dabei begann die Begeg­nung gegen den alten Riva­len aus Thü­rin­gen recht gut für die Gast­ge­ber, die zuletzt mit zwei tol­len und über­ra­schen­den Aus­wärts­er­fol­gen für Auf­se­hen gesorgt hat­ten. Unter­stützt von zahl­rei­chen Zuschau­ern gin­gen sie gleich in Füh­rung und hat­ten nach einem Drei­er von Nico Höl­lerl in der 4. Minu­te eine 11:3 Füh­rung her­aus­ge­spielt. Die Rockets, die eben­falls mit einer ganz jun­gen Trup­pe antra­ten, lie­ßen sich davon aber nicht beein­drucken und kamen bis zum Ende des 1. Vier­tels wie­der auf 22:19 heran.

Die­ses Momen­tum nah­men sie auch zum Start in den 2. Abschnitt mit und lagen in der 15. Minu­te mit 34:29 vor­ne. Nun häuf­ten sich bei den Gast­ge­bern die völ­lig unnö­ti­gen Ball­ver­lu­ste, zumal das Team nicht die nöti­ge Ener­gie auf das Feld brin­gen konn­te. Coach Gabri­el Strack pro­bier­te alle mög­li­chen Vari­an­ten aus, um die an die­sem Tag rich­ti­ge Auf­stel­lung zu fin­den, aber es half nichts, son­dern die Gäste erhöh­ten ihren Vor­sprung bis zur Pau­se auf 47:38.

Nach dem Sei­ten­wech­sel konn­te man ein Auf­bäu­men der jun­gen Hech­te sehen und sie kamen bis zur 27. Minu­te auf 50:53 her­an. Doch immer, wenn sie drauf und dran waren, das Spiel zu dre­hen, ver­hin­der­ten völ­lig unkon­zen­trier­te Aktio­nen eine Wen­de. Beim Stand von 50:56 ging es in das letz­te Viertel.

Obwohl man auch in den ver­blei­ben­den zehn Minu­ten haar­sträu­ben­de Feh­ler pro­du­zier­te, gab man nicht auf, son­dern Jonas Zilins­kas, der jetzt viel Ver­ant­wor­tung über­nahm, konn­te in der 37. Minu­te den Aus­gleich her­stel­len und als Danas Kaza­ke­vici­us mit einem Tip-In die 71:69 Füh­rung her­stell­te (37. Minu­te), schien die Begeg­nung einen guten Aus­gang zu neh­men. Jetzt stand das Spiel auf des Mes­sers Schnei­de und ent­schä­dig­te die Fans zumin­dest durch einen span­nen­den Ver­lauf, bis Kun­ze­witsch mit einem Drei­er zum 73:75 (39.) die Hoff­nun­gen der Grün­wei­ßen jäh erstick­te. Zwar gab es in den letz­ten 90 Sekun­den noch eini­ge Mög­lich­kei­ten, wie­der aus­zu­glei­chen oder in Füh­rung zu gehen, doch erneut ver­tän­del­te man alle Chan­cen und muss­te letzt­end­lich einem bes­se­ren Geg­ner zum Sieg gratulieren.

Bau­nach Young Pikes: Zilins­kas 22 Punkte/​1 Drei­er, Höl­lerl 16/2, Kaza­ke­vici­us 13, Gei­ger 6/1, Okah 6, Rümer 4, Nückel 2, Wachs­muth 2, Schön­bäck 2, Kri­za­no­vic, Kasche, Bilic.

Gotha Rockets: Kraus 20/1, Kun­ze­witsch 16/3, Biel­la 12, Dölz 11/1, Hey 10/1, Grö­ger 7/1, Enders 2, Jacob, Lenz, Kracik.