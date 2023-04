Geht dem TSV auf der Ziel­ge­ra­den die Luft aus? Ersatz­ge­schwächt gin­gen die Gast­ge­ber ins Spiel, aber auch früh­zei­tig in Füh­rung. Johan­nes Wolf­s­chmidt ver­wan­del­te eine Frei­stoß­flan­ke unhalt­bar (6.Min.). Danach ver­flach­te die Par­tie zuse­hends. Ebers­dorf hat­te Pro­ble­me im Spiel­auf­bau hat­te, der TSV schal­te­te in den Ver­wal­ten-Modus – mit einer Aus­nah­me: eine Super-Sta­fet­te über rechts von Wolf­s­chmidt und Ste­fan Herl hebel­te die kom­plet­te Syl­via-Abwehr aus, so dass drei TSV-Stür­mer allein vor TW Uwe Knau­er stan­den. Wal­di May­er nahm als erster die Ein­la­dung an, schei­ter­te aber am Keeper.

Danach nah­men sich bei­de Teams zurück. Die Gäste erspiel­ten sich zum Sei­ten­wech­sel ein opti­sches Über­ge­wicht, ohne zu zwin­gen­den Chan­cen zu kom­men. Fern­schüs­se fan­den ihr Ziel nicht und im Straf­raum herrsch­te Funkstille.

Viel Leer­lauf auch im zwei­ten Spiel­ab­schnitt. Das Spiel plät­scher­te vor sich hin, aber bei den hei­mi­schen Fans wuchs immer mehr die Sor­ge, weil kein Ansatz zur Ent­schei­dung erkenn­bar war. Ebers­dorf schien auch die grö­ße­ren Kraft­re­ser­ven zu haben. So zir­kel­te Sven Wiec­zo­rek das Leder aus 18 Metern unhalt­bar zum Aus­gleich in den Win­kel (74. Min.). Aber es kam noch schlim­mer für die Gast­ge­ber: Nach einer kurio­sen Abwehr­si­tua­ti­on im Fünf-Meter-Raum mit Hacken­vor­la­ge des Ver­tei­di­gers war Fabi­an Berg­mann der Nutz­nie­ßer und schob pro­blem­los zur Füh­rung der Gäste ein (80. Min.). Danach ver­such­te sich Güß­bach noch ein­mal in der Offen­si­ve, ohne gro­ße Chan­cen zu erzwin­gen. Eine Kon­ter­si­tua­ti­on mit ver­meint­li­cher Abseits­stel­lung an der Mit­tel­li­nie nutz­te der aus der Tie­fe star­ten­de Seba­sti­an Wag­ner zur Ent­schei­dung (1:3/89. Min.)

Ralf Kestel