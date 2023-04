In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf fol­gen­de Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen:

Ber­necker Stra­ße: Die Ber­necker Stra­ße wird ab Diens­tag, 2. Mai, bis Frei­tag, 5. Mai, im Bereich zwi­schen Carl-Benz-Stra­ße und Bühl­weg wegen Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Auch der Bahn­über­gang in der Ber­necker Stra­ße muss wäh­rend der Arbei­ten gesperrt wer­den, so dass aus Rich­tung Chri­sti­an-Rit­ter-von-Lang­hein­rich-Stra­ße nur bis kurz vor den Bahn­über­gang in der Ber­necker Stra­ße gefah­ren wer­den kann. Die Umlei­tung erfolgt stadt­aus­wärts über die Hoch­brücke, Gro­ßer Krei­sel, Staats­stra­ße 2181, Aller­s­dor­fer Krei­sel, Schüt­zen­stra­ße und War­men­steina­cher Stra­ße bezie­hungs­wei­se umge­kehrt. Stadt­aus­wärts ist die Zufahrt St Johan­nis über die Ere­mi­ta­ge­stra­ße möglich.

Raben­stein: Die Stra­ße „Raben­stein“ wird ab Diens­tag, 2. Mai, bis vor­aus­sicht­lich Ende Mai im Bereich der Haus­num­mer 18 und 20 wegen Dach­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Die Ein­bahn­stra­ße wird wäh­rend die­ser Zeit auf­ge­ho­ben. Anlie­ger­ver­kehr ist aus bei­den Rich­tun­gen jeweils bis zur Bau­stel­le möglich.

Eine Über­sicht aktu­el­ler Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es auch online unter https://​bau​stel​len​.bay​reuth​.de