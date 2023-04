Spar­gel – ob weiß oder grün – schmeckt immer

Spar­gel gilt als ein Para­de­bei­spiel für regio­na­le und sai­so­na­le Küche. Zur­zeit hat er Hoch­sai­son. „Baye­ri­schen Spar­gel gibt es ab April bis zum 24. Juni, dem Johan­nis­tag“, sagt Doris Spod­dig, Ernäh­rungs­exper­tin bei der AOK in Bam­berg. Spar­gel ist zart im Geschmack, kuli­na­risch aus­ge­spro­chen viel­sei­tig und dabei kalo­rien­arm: Ein gan­zes Pfund Spar­gel bringt gera­de mal 90 Kalo­rien mit. Trotz­dem stecken in ihm vie­le gesun­de Inhalts­stof­fe. Er ver­sorgt uns mit reich­lich Kali­um, dem wert­vol­len Mine­ral­stoff, der ent­wäs­sernd wirkt. Außer­dem ent­hält Spar­gel viel an Vit­amin C und B‑Vitaminen wie Fol­säu­re. „Die­se Wirk­stof­fe unter­stüt­zen die Funk­ti­on des Ner­ven- und des Immun­sy­stems und hal­ten uns rund­um fit“, so Doris Spod­dig. Ob jemand grü­ne oder wei­ße Stan­gen bevor­zugt, ist vor allem Geschmacks­sa­che. Die grü­nen Vari­an­ten gel­ten als etwas aro­ma­ti­scher und besit­zen – genau­so wie die Stan­gen mit vio­let­ten Köp­fen – mehr gesund­heits­för­dern­de sekun­dä­re Pflan­zen­stof­fe als die weißen.

Viel­sei­tig für leich­te Gerich­te verwendbar

Anstatt Gerich­ten mit reich­lich But­ter- oder Hol­lan­dai­se-Sau­ce emp­fiehlt Doris Spod­dig, Spar­gel ganz klas­sisch mit mage­rem Schin­ken, Pell­kar­tof­feln und wenig zer­las­se­ner But­ter zu kom­bi­nie­ren. „Hauch­dün­ne rohe Spar­gel­schei­ben geben Früh­lings­sa­la­ten eine herr­lich erfri­schen­de Note“, schwärmt die Ernäh­rungs­exper­tin und emp­fiehlt, auch ein­mal grü­ne Spar­gel­stücke und Cock­tail­to­ma­ten unter­zu­mi­schen, die vor­her in wenig Oli­ven­öl leicht gebra­ten wur­den und emp­fiehlt als Rezept:

Salat von zwei­er­lei Spargel

Pro Per­son brau­chen Sie:

50 g wei­ßen Spargel

2 TL Essig oder Zitronensaft

1 TL kalt­ge­press­tes Öl oder Sauerrahm

Salz, Pfef­fer

100 g grü­nen Spargel

50 g Cocktailtomaten

1 EL Öl

1 Hand­voll Brun­nen- oder Gartenkresse

Zube­rei­tung: Wei­ßen Spar­gel waschen, put­zen, schä­len und in dün­ne Schei­ben schnei­den. Aus Essig / Zitro­ne, Salz, Pfef­fer und Öl / Rahm je nach Geschmack eine Salat­sauce zube­rei­ten und über den wei­ßen Spar­gel geben. Den grü­nen Spar­gel waschen, am unte­ren Ende schä­len und in etwa 3 cm lan­ge Stücke schnei­den. Cock­tail­to­ma­ten waschen und nach Belie­ben hal­bie­ren. Grü­nen Spar­gel in einer Pfan­ne vor­sich­tig anbra­ten und bei geschlos­se­nem Deckel bei mitt­le­rer Hit­ze 5 Minu­ten wei­terg­a­ren. Toma­ten zuge­ben und wei­te­re 5 Min. garen. Zum wei­ßen Spar­gel geben, bei Bedarf nach­wür­zen und mit reich­lich Kres­se servieren.

Tipps: