„Raus zum 1. Mai – Team Bay­ern radelt!“

Nach dem Mot­to „Fit für den Wahl­kampf“ lädt der Grü­ne Direkt­kan­di­dat zur Land­tags­wahl, Tim Par­gent, am 1. Mai wie­der zu einer gemein­sa­men Tour ein. Dies­mal geht es auf dem Rad von Bay­reuth aus gemüt­lich in den Land­kreis, dabei ist jede Men­ge Zeit, den Kan­di­da­ten per­sön­lich ken­nen­zu­ler­nen und sich mit ande­ren Mit­fah­ren­den aus­zu­tau­schen. Der gebür­ti­ge Bay­reu­ther Tim Par­gent ist seit 2018 Mit­glied des baye­ri­schen Land­tags, arbei­tet haupt­säch­lich zu den The­men Finan­zen und mit Bezug auf Ober­fran­ken und tritt im Okto­ber wie­der für die Wahl an. Treff­punkt für die Rad­tour ist am Mon­tag um 14 Uhr vor dem Grü­nen Büro in der Kirch­gas­se 20. Die Rad­tour dau­ert etwa zwei Stun­den plus Ein­kehr zwi­schen­durch – gegen 18 Uhr ist mit dem Ende in Bay­reuth zu rech­nen. Eine Anmel­dung ist nicht nötig.