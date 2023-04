Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ver­trau­ens­ver­hält­nis missbraucht

Eine 19-jäh­ri­ge aus dem Raum Ober­fran­ken eig­ne­te sich wider­recht­lich die EC-Kar­te ihrer Mut­ter an und ging damit in Erlan­gen auf Ein­kaufs­tour. Über­führt wur­de sie durch die Kame­ra­auf­zeich­nun­gen einer Dro­ge­rie. Letzt­lich kauft sie in fünf Geschäf­ten für rund 160 Euro ein.

Betrun­ken vom Rad gefallen

Ein 21-jäh­ri­ger Erlan­ger woll­te am Sonn­tag früh um kurz vor 02.00 Uhr auf sein Fahr­rad stei­gen. Beim Los­fah­ren fiel er jedoch mit­samt sei­nem Fahr­rad auf einen gepark­ten Pkw. Ursa­che hier­für dürf­te ein Alko­hol­wert von knapp 1,2 Pro­mil­le gewe­sen sein. Abge­se­hen von dem straf­recht­li­chen Ver­fah­ren muss er sich auch für den Scha­den am Pkw verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­letz­tes Kind nach Moun­tain­bike-Sturz im Wald

Baiersdorf/​Röttenbach – Am 29.04.2023 stürz­te ein 12-Jäh­ri­ger beim Moun­tain­bi­ken. Der Bub fuhr mit sei­nem Fahr­rad im Röt­ten­ba­cher Forst. Bei dem Sprin­gen über eine aus Erde gebau­te Sprung­schan­ze stürz­te der 12-jäh­ri­ge Jun­ge nach dem Auf­kom­men unglück­lich, wodurch er sich schwe­re­re Ver­let­zun­gen zuzog. Über den Not­ruf wur­den Ein­satz­kräf­te, dar­un­ter der Ret­tungs­dienst, ein Not­arzt und die Berg­ret­tung, alar­miert, wel­che den gestürz­ten Jun­gen zur wei­te­ren Behand­lung in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus brachten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach – Am 29.04.2023, im Zeit­raum von 12.00 – 13.30 Uhr, wur­de ein gepark­ter Pkw in der Karl-Brö­ger-Stra­ße von einem unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Bei­de Türen der Bei­fah­rer­sei­te wur­den mit einem spit­zen Gegen­stand auf einer Län­ge von ca. zwei Metern ver­kratzt. Die Scha­dens­hö­he beträgt ca. 1.500,00 Euro. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ver­kehrs­un­fäl­le

Vesten­bergs­greuth. Gegen 02.00 Uhr am frü­hen Sams­tag­mor­gen wur­de die Poli­zei Höch­stadt über einen Wild­un­fall im Bereich Ober­win­ter­bach in Fahrt­rich­tung Och­sen­schen­kel informiert.

Nach Mit­tei­lung fuhr der, aus dem Land­kreis stam­men­de, jun­ge Fahr­an­fän­ger mit sei­nem Pkw über ein bereits auf der Fahr­bahn befind­li­ches, totes Reh. Nach sei­nen Anga­ben erkann­te er auf Grund der Dun­kel­heit das ver­en­de­te Wild­tier, wel­ches sich mit­tig befand, nicht.

Am Fahr­zeug wur­de die Stoß­stan­ge und der Unter­bo­den­schutz beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 2.000,00 €.

Die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen zu dem Ver­ur­sa­cher, der das Wild­tier davor über­fah­ren und auf der Fahr­bahn zurück­ge­las­sen hat, wur­den ein­ge­lei­tet. Hier­zu wer­den Hin­wei­se an die Poli­zei­dienst­stel­le Höchstadt/​Aisch erbeten.