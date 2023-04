Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Ein am Regens­bur­ger Ring gepark­ter Kia wur­de im Lau­fe des Sams­tags, zwi­schen 16 Uhr und 20 Uhr, ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ bei sei­ner Flucht einen Scha­den von 1500,- Euro.

Son­sti­ges

Bam­berg. Zeu­gen­hin­wei­se zu einer Kör­per­ver­let­zung, die sich in der Nacht vom letz­ten Sams­tag auf Sonn­tag ereig­ne­te, sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt. Am Sonn­tag, den 23.04.2023, kurz nach Mit­ter­nacht, kam es im Bereich der Inne­ren Löwen­stra­ße zu einer Schlä­ge­rei. Dabei wur­de ein 42-jäh­ri­ger Bam­ber­ger offen­bar mit einer Fla­sche und einem Krug attackiert und ver­letzt. Die Poli­zei konn­te im Rah­men der Fahn­dung zwei Män­ner als drin­gend tat­ver­däch­tig anhal­ten, zum genau­en Her­gang der Tat feh­len jedoch noch Zeu­gen­aus­sa­gen. Nach Anga­ben des Geschä­dig­ten waren zur Tat­zeit meh­re­re Per­so­nen im Bereich des Tat­or­tes unter­wegs gewe­sen. Die­se möch­ten sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BISCH­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag bemerk­ten Ange­stell­te eines Schuh­ge­schäfts in Bisch­berg einen flüch­ten­den Laden­dieb. Als ein Kun­de das Geschäft ver­ließ, löste die Dieb­stahl­si­che­rung aus. Die männ­li­che Per­son floh anschlie­ßend in Rich­tung eines Fir­men­ge­län­des. Durch eine Strei­fe der Poli­zei Bam­berg-Land konn­te der Dieb jedoch gefun­den und fest­ge­nom­men wer­den. Die­ser muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

KEM­MERN. Am Sams­tag­mor­gen fuhr eine 55-jäh­ri­ge Citro­en-Fah­re­rin auf der B4 in Rich­tung Bam­berg. An einer Ampel über­sah die Dame einen war­ten­den 32-jäh­ri­gen Sko­da-Fah­rer und fuhr in des­sen Fahr­zeug­heck. Durch den Zusam­men­stoß wur­den bei­de Fahr­zeu­ge stark beschä­digt. Der Gesamt­scha­den beträgt ca. 8.000,- Euro. Die Betei­lig­ten wur­den durch den Zusam­men­stoß glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Eine Insas­sin wur­de vor­sorg­lich in ein Kran­ken­haus verbracht.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STE­GAU­RACH. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­mor­gen bis Sams­tag­mor­gen wur­de eine Mer­ce­des E‑Klasse beschä­digt. Das Fahr­zeug park­te in der Wil­densor­ger Stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand. Ver­mut­lich bleib ein Lkw mit einem Rei­fen am Fahr­zeug hän­gen und ver­ur­sach­te den Scha­den. Die­ser beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf ca. 2.500,- Euro.

STRUL­LEN­DORF. In der Bahn­hof­stra­ße kam es im Zeit­raum von Frei­tag­abend bis Sams­tag­mit­tag zu einer Unfall­flucht. Hier wur­de ein in der Bahn­hof­stra­ße gepark­ter grau­er BMW an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Das Fahr­zeug park­te am rech­ten Fahr­bahn­rand. Der Scha­den wird auf 1.500,- Euro geschätzt.

Zeu­gen der Unfäl­le wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–310 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Ange­trun­ken mit dem Pkw unterwegs

Bay­reuth. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land eine 56-jäh­ri­ge Kraft­fahr­zeug­füh­re­rin aus dem Land­kreis Tir­schen­reuth mit ihrem Pkw. Es konn­te ein deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch bei der Frau wahr­ge­nom­men wer­den. Das Ergeb­nis des Atem­al­ko­hol­tests war 0,88 Pro­mil­le. Zur Beweis­si­che­rung wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Die Dame erwar­tet jetzt eine Ord­nungs­wid­rig­keits­an­zei­ge, wel­che beim Erst­ver­stoß mit 500 Euro Buß­geld und einem ein­mo­na­ti­gen Fahr­ver­bot geahn­det wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Umwelt­de­likt

Leu­ten­bach. Bis­lang unbe­kann­te Täter haben zwi­schen 22.04. und 29.04.2023 unbe­rech­tigt eine grö­ße­re Men­ge Glas­wol­le vor einer abseits der Bebau­ung gele­ge­nen Feld­scheu­ne an der St 2242 in Rich­tung der Kapel­le St. Moritz abge­la­gert. Auf­grund der abge­la­de­nen Men­ge wird davon aus­ge­gan­gen, daß der Abfall mit­tels eines Anhän­gers dort­hin trans­por­tiert wurde.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Alko­hol­de­likt

Egloff­stein. Am Sams­tag­abend wur­de ein 67-jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus dem Raum Lauf a.d. Peg­nitz in Egloff­stein einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch bei dem Fah­rer fest­stel­len. Ein frei­wil­li­ger Test ergab einen Wert von 0,94 Pro­mil­le, wes­halb ein Buß­geld­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wur­de. Neben dem Buß­geld wird auch ein Fahr­ver­bot die Fol­ge sein.

Ver­an­stal­tungs­ge­sche­hen

Grä­fen­berg. Wäh­rend des Früh­lings­fe­stes in Thuis­brunn kam es am Sams­tag­abend zu einer Belei­di­gung und Haus­frie­dens­bruch durch einen 34-jäh­ri­gen alko­ho­li­sier­ten Besu­cher aus dem Raum Göß­wein­stein. Zuvor wur­de der Mann vom Sicher­heits­dienst des Fest­zel­tes ver­wie­sen, die­ser Auf­for­de­rung kam er aber zunächst nicht nach und belei­dig­te hin­ge­gen noch das Personal.

Nach Hin­zu­zie­hung der Poli­zei wur­de ihm ein Platz­ver­weis erteilt und die Ankün­di­gung von Fol­ge­maß­nah­men erklärt, falls er der Auf­for­de­rung nicht Fol­ge leistet.

Ein Alko­hol­test ergab einen Wert von über 2 Pro­mil­le. Ein Straf­ver­fah­ren wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Sams­tag zwi­schen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr park­te eine 29-Jäh­ri­ge ihren Pkw, Audi A 3, ord­nungs­ge­mäß auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Bay­reu­ther Stra­ße. Nach Erle­di­gung ihrer Ein­käu­fe stell­te sie Krat­zer an der Fah­rer­tür fest. Die Poli­zei hat hier­zu die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher wer­den unter Tel. 09191/7090–0 durch die Poli­zei Forch­heim entgegengenommen.

Forch­heim. Im Zeit­raum vom 28.04.2023, 14:00 Uhr, bis 29.04.2023, 11:50 Uhr, wur­de der hin­te­re rech­te Kot­flü­gel eines grau­en Ford Fie­sta beschä­digt. Der Pkw des 19-jäh­ri­gen befand sich ledig­lich geparkt in der Adal­bert-Stif­ter-Stra­ße und auf einem Ver­brau­cher­markt­park­platz in der Büg­stra­ße. Zeu­gen eines even­tu­el­len Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Son­sti­ges

Kirch­eh­ren­bach. Am Sams­tag­nach­mit­tag fiel der Strei­fe ein E‑Scooter mit grü­nem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2022 in der Haupt­stra­ße auf. Eine Ver­si­che­rung für das aktu­el­le Jahr konn­te die Schü­le­rin und ihr hin­zu­ge­ru­fe­ner Vater nicht vor­wei­sen. Die Poli­zei Forch­heim hat hier­zu die Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ver­bo­te­nes Wür­ge­holz eingezogen

LICH­TEN­FELS. In einer Woh­nung eines 55-Jäh­ri­gen stell­ten Poli­zei­be­am­te in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ein japa­ni­sches Wür­ge­holz, genannt „Nun­cha­ku“, fest. Der Woh­nungs­in­ha­ber rief mehr­mals den Not­ruf der Poli­zei an und schil­der­te ver­wir­ren­de Sach­ver­hal­te. Bei der Über­prü­fung vor Ort, ob für den Mann medi­zi­ni­sche Hil­fe not­wen­dig sei, stell­ten die Beam­ten den ver­bo­te­nen Gegen­stand fest und zogen die­sen ein. Dem Mann ging es soweit gut, jedoch muss er sich wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Waf­fen­ge­setz verantworten.

Schlä­ger wird gesucht

LICH­TEN­FELS. Ein 32-Jäh­ri­ger betä­tig­te den Not­ruf der Poli­zei und gab an, dass er kurz vor 3 Uhr, in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, vor einer Dis­ko­thek in der Robert-Koch-Stra­ße geschla­gen wor­den sei. Als die Beam­ten den Sach­ver­halt vor Ort auf­nah­men, war der Mann äußerst unko­ope­ra­tiv und ver­wei­ger­te die Ein­sicht von Beweis­mit­teln wie Fotos und Video­auf­zeich­nun­gen. Auch leich­te Ver­let­zun­gen an Auge und Unter­arm woll­te er nicht doku­men­tie­ren las­sen. Grund hier­für dürf­te eine deut­lich merk­ba­re Alko­ho­li­sie­rung von fast 2 Pro­mil­le gewe­sen sein. Ob der Mann sich den ermit­teln­den Beam­ten nach sei­ner Aus­nüch­te­rung offen­ba­ren will, wird sich noch zei­gen. Den­noch bit­tet die Poli­zei in Lich­ten­fels um Hin­wei­se von Zeu­gen, wel­che in der vor­her genann­ten Zeit eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung vor der Dis­ko­thek beob­ach­tet haben (Tel.: 09571/9520–0).

Rad­le­rin führ­te Rausch­gift mit

MARK­GRAITZ, LKR. LICH­TEN­FELS. Kurz vor 23 Uhr führ­te am spä­ten Sams­tag­abend eine zivi­le Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels eine Ver­kehrs­kon­trol­le bei einer 38-jäh­ri­gen Rad­fah­re­rin durch. Sofort stell­ten die Beam­ten fest, dass die Frau unter Betäu­bungs­mit­tel­ein­fluss steht und wur­den bei der Nach­schau in dem mit­ge­führ­ten Ruck­sack auch dies­be­züg­lich fün­dig. Es kamen sie­ben „Joints“ und gerin­ge Men­gen „Cry­stal“ und Haschisch zum Vor­schein. Die Dro­gen wur­den sicher­ge­stellt. Die Frau aus dem Cobur­ger Land­kreis wird wegen Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Unter „Strom“ zur Poli­zei gefahren

LICH­TEN­FELS. Dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen wur­den einem 57-Jäh­ri­gen zum Ver­häng­nis, als die­ser selbst eine Belei­di­gungs­an­zei­ge bei der Poli­zei mach­te. Der Poli­zei­be­am­te in der Wache nahm zwar die Anzei­ge gegen den Ver­mie­ter des Man­nes auf, jedoch muss­te auch eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wer­den, weil der Belei­dig­te mit sei­nem Pkw unter dem Ein­fluss von Can­na­bis zur Poli­zei­in­spek­ti­on fuhr.