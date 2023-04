Vom 5. bis 7. Mai 2023 bringt das Kidi­cal Mass Akti­ons­bünd­nis zehn­tau­sen­de Men­schen in über 400 Orten auf die Räder…

Demon­stra­ti­on für kin­der­freund­li­che Stra­ßen in Erlan­gen

Alte Gei­gen spie­len am besten, aber neue Besen keh­ren gut. Ganz nach dem Mot­to Bewähr­tes behal­ten, Neu­es zulas­sen, bei­des zusammenführen…

Stadt Erlan­gen und Erlan­ger Stadt­wer­ke eröff­nen Frei­bad­sai­son 2023

Mit frei­em Ein­tritt am Öff­nungs­tag star­ten die Erlan­ger Bäder in die Frei­bad­sai­son 2023! Im Röthel­heim­bad geht es bereits am Montag,…