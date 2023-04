Lieb­ha­ber hand­ge­mach­ter Aku­stik-Gitar­ren­mu­sik und Genie­ßer der Kurio­si­tä­ten des frän­ki­schen Dia­lekts mit all sei­nen skur­ri­len, zar­ten, gefühl­vol­len, hin­ter­häl­ti­gen und wit­zi­gen Fein­hei­ten wer­den voll auf ihre Kosten kom­men: Wolf­gang Buck spielt am Frei­tag, den 5. Mai 2023, in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein. „Fran­ken ist groß und Wolf­gang Buck ist sein Pro­phet“, so schrieb es ein Jour­na­list – und wie recht hat er dabei. Die Kul­tur-Initia­ti­ve Bad Staf­fel­stein (KIS) bie­tet die Ver­an­stal­tung für alle, die Wolf­gang Bucks wun­der­bar humor­vol­le und tief­grün­di­gen Songs schon immer lie­ben, aber auch alle, die bis­her noch nie die Gele­gen­heit hat­ten, sie kennenzulernen.

In nun­mehr 30 Jah­ren hat Wolf­gang Buck sei­ne huma­ne Hal­tung und sei­nen Witz bewahrt, sei­ne sprach­li­che Süf­fig­keit, sein dif­fe­ren­zier­tes Den­ken und sein wun­der­ba­res Gitar­ren­spiel. Und das ohne auf­dring­li­che Bier- und Klöß­se­lig­keit, ohne frän­kisch-volks­tü­meln­des Auf­trump­fen, son­dern welt­of­fen, prä­sent und tole­rant, die Sta­tur bridscher­bra­ad, die Musik bud­der­waach, die Wör­ter blitzgscheid, der gan­ze Mensch ein­fach sümbaddisch.

Beginn der KIS-Ver­an­stal­tung ist um 19.30 Uhr. Ein­tritts­kar­ten gibt es beim Kur und Tou­ris­mus Ser­vice in Bad Staf­fel­stein, über die Home­page der KIS www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.info und an der Abend­kas­se, die ab 19.00 Uhr geöff­net ist.