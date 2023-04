Abschieds­vor­le­sung „Ver­hal­ten, Schmerz und Demenz“ * Ehe­ma­li­ge Bot­schaf­te­rin Doro­thee Janetz­ke-Wen­zel über Diplo­ma­tie * Aus­stel­lung „Geburts­kul­tu­ren“ * Musik­kon­zert Litau­en * Nachhaltigkeitsmonat

Abschieds­vor­le­sun­gen „Ver­hal­ten, Schmerz und Demenz“

2. Mai 2023, 18.15 Uhr, Mar­kus­platz 3, Raum M3N/02.32, 96047 Bamberg

Prof. Dr. Ste­fan Lau­ten­ba­cher, der lan­ge Jah­re die Pro­fes­sur für Phy­sio­lo­gi­sche Psy­cho­lo­gie an der Uni­ver­si­tät Bam­berg inne­hat­te, wird am kom­men­den Diens­tag, 2. Mai 2023, sei­ne Abschieds­vor­le­sung mit dem Titel „Ver­hal­ten, Schmerz und Demenz“ hal­ten. Das durch die Alte­rung der Gesell­schaft stän­dig häu­fi­ger wer­den­de Syn­drom der Demenz gilt haupt­säch­lich als kogni­ti­ves (gei­sti­ges) Lei­den. Über­se­hen wird dabei, dass Ver­hal­ten, Erle­ben und Wol­len als nicht-kogni­ti­ve Funk­ti­ons­be­rei­che stark beein­träch­tigt wer­den. Die äußerst pro­ble­ma­ti­sche Rol­le der Demenz in die­sem Zusam­men­hang wird Ste­fan Lau­ten­ba­cher am Bei­spiel des Schmerz­er­le­bens ver­deut­li­chen. Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den. Der Ein­tritt ist kostenlos.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​u​n​i​v​e​r​s​i​t​a​e​t​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​a​n​t​r​i​t​t​-​a​b​s​c​h​i​ed/

Lang­jäh­ri­ge Bot­schaf­te­rin Doro­thee Janetz­ke-Wen­zel spricht über Mög­lich­kei­ten und Gren­zen der Diplomatie

4. Mai 2023, 18.00 Uhr, Feld­kir­chen­stra­ße 21, FG1/00.08, 96052 Bamberg

Sie war Beauf­trag­te für Afri­ka­po­li­tik des Aus­wär­ti­gen Amts und Bot­schaf­te­rin in Ungarn, Nige­ria, Finn­land und Myan­mar: Doro­thee Janetz­ke-Wen­zel hat in ihrer Kar­rie­re als lang­jäh­ri­ge Diplo­ma­tin eini­ges erlebt. Am Don­ners­tag, 4. Mai 2023, wird sie ab 18 Uhr am Insti­tut für Volks­wirt­schaft der Uni­ver­si­tät Bam­berg zum The­ma „Mög­lich­kei­ten und Gren­zen der Diplo­ma­tie – Ein Berufs­le­ben im Aus­wär­ti­gen Dienst Deutsch­lands“ refe­rie­ren. Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​v​w​l​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​v​o​l​k​s​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​a​r​t​i​k​e​l​/​d​i​p​l​o​m​a​t​ie/

Aus­stel­lung mit Quiz­zen rund um das The­ma „Geburt“

6. Mai 2023, 11.00 Uhr, Muse­um Frau­en­kul­tur in Fürth, Schloß­hof 23, 90768 Fürth

Stu­die­ren­de der Bam­ber­ger Kom­mu­ni­ka­ti­ons­wis­sen­schaft haben mul­ti­me­dia­le Quiz­ze rund um das The­ma Geburt pro­du­ziert: von tra­di­tio­nel­lem Heb­am­men­wis­sen bis hin zum Selbst­be­stim­mungs­recht der Frau. Die Quiz­ze die­nen als Begleit­ma­te­ri­al zur Aus­stel­lung „Geburts­kul­tu­ren“, die ab Sams­tag, 6. Mai 2023 im Muse­um „Frau­en­kul­tur Regio­nal-Inter­na­tio­nal“ im Mar­stall des Schlos­ses Fürth-Burg­farn­bach zu sehen sein wird. Besucher*innen wer­den mit­tels der Quiz­ze durch die Aus­stel­lung gelei­tet. Rät­seln und Aus­tausch ist damit garantiert.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​w​i​/​p​r​a​x​i​s​b​e​z​u​g​/​b​e​r​u​f​s​p​r​a​k​t​i​s​c​h​e​-​u​e​b​u​n​g​e​n​/​p​r​o​j​e​k​t​m​a​n​a​g​e​m​e​nt/

Uni­mu­sik on tour: Litauen!

6. Mai 2023, 18.00 Uhr, Irm­ler-Musik­saal der Uni­ver­si­tät Bam­berg, An der Webe­rei 5, 96045 Bamberg

In Vor­be­rei­tung auf eine Kon­zert­rei­se nach Litau­en hat das Kam­mer­or­che­ster der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät ein jugend­lich-erfri­schen­des Pro­gramm im Gepäck und wird die­ses am Sams­tag, 6. Mai 2023, im Irm­ler-Musik­saal auf­füh­ren. Neben Klas­si­kern der Streich­or­che­ster­li­te­ra­tur wie Mozarts Salz­bur­ger Diver­ti­men­to Nr. 3, Men­dels­sohns Strei­cher­sin­fo­nie Nr. 10 oder Holsts St. Paul‘s Suite, erklin­gen auch weni­ger bekann­te Wer­ke wie Niel­sens Litt­le Suite, Genz­mers Diver­ti­men­to di dan­za oder Nau­ja­lis‘ Sva­jo­ne. Ein Glanz­punkt des Pro­gramms ist Neru­das sel­ten zu hören­des Con­cer­to in Es für Trom­pe­te und Streich­or­che­ster. Diri­gent ist Uni­ver­si­täts­mu­sik­di­rek­tor Wil­helm Schmidts. Kar­ten zu 10 Euro und ermä­ßig­ten 5 Euro sind am Lehr­stuhl für Musik­päd­ago­gik sowie an der Abend­kas­se erhältlich.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/

Aus­blick Nach­hal­tig­keits­mo­nat an der Uni Bamberg

Im Mai wer­den viel­fäl­ti­ge Events zu den UN-Nach­hal­tig­keits­zie­len (SDGs) ange­bo­ten – vom Plan­spiel bis zur Wan­de­rung in der Frän­ki­schen Schweiz mit Outdoor-Übernachtung.

Das kom­plet­te Ange­bot fin­den Sie hier: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​n​a​c​h​h​a​l​t​i​g​k​e​i​t​/​n​a​w​o​/​n​a​m​o​-​2​0​2​3​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​-​i​m​-​d​e​t​a​il/