Die Orts­ver­ei­ne im Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Forch­heim ver­an­stal­ten vom 5. bis 7. Mai den Tag der Gar­ten­bau­ver­ei­ne. Die ein­zel­nen Orts­ver­ei­ne prä­sen­tie­ren sich mit ver­schie­de­nen Aktio­nen der Öffent­lich­keit. Vie­le Kin­der­ak­tio­nen ste­hen hier­bei im Vor­der­grund. Hier nun die ein­zel­nen Angebote:

Mog­gast

Sonn­tag, 07.05. am Feu­er­wehr­haus in Mog­gast ab 13.00 Uhr

Pflanz­ki­sten­ak­ti­on mit ver­schie­de­nen Gemü­se­ar­ten z. B. Kohl­ra­bi, Sala­te und Kräuter

Beson­ders gedacht für Kinder

Burk

Sams­tag, 06.05. im See­tal am Alt­was­ser in Burk von 9.00 – ca. 15.00 Uhr

fin­det eine Pflan­zen­tausch­bör­se statt

Kaf­fee und Kuchen sowie Aktio­nen für Kin­der sind geplant

Hal­lern­dorf

Sams­tag, 06.05. am Feu­er­wehr­haus in Paut­z­feld von 10.00 – ca. 12.00 Uhr

fin­det eine Pflan­zen­tausch­bör­se statt

Kaf­fee und Kuchen sowie Basteln für Kin­der mit Naturmaterialien

Neun­kir­chen

Sams­tag, 06.05. in Neun­kir­chen am Brand beim Agenda­park (Hin­ter der Grund­schu­le) ab 14.00 Uhr

fin­det eine Pflan­zen­tausch­bör­se statt

Wei­gels­ho­fen

Sonn­tag, 07.05. im Saal der Braue­rei­gast­stät­te Pfi­ster um 19.00 Uhr

fin­det ein Vor­trags­abend zum The­ma Blüh­ge­höl­ze statt.

Geplant sind eine Bild­prä­sen­ta­ti­on sowie ein Ein­blick in die Pfle­ge der vor­ge­stell­ten Pflanzen

Wie­sent­tal

Sonn­tag, 07.05. am Bür­ger­haus in Streit­berg fin­det ab 10.00 Uhr eine Pflan­zen­tausch­bör­se statt

Kaf­fee und Kuchen

Leu­ten­bach

Sonn­tag, 07.05. der Ver­eins­gar­ten in Leu­ten­bach kann von 14.00 bis 17.00 Uhr besich­tigt wer­den. Mit­glie­der zur Bera­tung sind vor Ort.

Eine Kin­der­ak­ti­on ist geplant

Eggols­heim

Sams­tag, 06.05.2023, ab 14:30 Uhr im Ver­eins­gar­ten des OGV Eggols­heim im Mit­tel­weg Pflan­zen­tausch im Früh­jahr mit Kinderaktion

Dro­sen­dorf

Sams­tag, 06.05. ab 10.00 Uhr Bema­len der Was­ser­rin­ne an der Was­ser­spiel­oa­se am Feu­er­wehr­haus in Drosendorf

Kin­der­ak­ti­on

Unter­stür­mig

Sams­tag, 6.05.2023 um 14.00 Uhr Bild­hau­er­kurs, gestal­tet wer­den Skulp­tu­ren aus Yton­stei­nen, Am Ver­eins­heim in Unterstürmig

Kin­der­ak­ti­on

Um Anmel­dung wird gebe­ten bei Ingrid Bel­zer 09545–7820 oder Chri­stin Kroak 0176–64314040

Effel­trich

Frei­tag, 05.05. ab 17.00 Uhr zur tra­di­tio­nel­le Mai­bow­le im Schul­ler­sen Hof von Peter Nögel, Am Mitt­le­rer Bühl 7

Rüs­sel­bach

Sonn­tag, 07.05. gemein­sa­me Wan­de­rung mit Pick­nick. Es geht vom Wan­der­park­platz Tros­s­al­ter nach Fürn­ried. Dort am Wan­der­park­platz fin­det auch das Pick­nick statt.

Treff­punkt ist der Park­platz am Sport­platz um 9.00 Uhr, um Fahr­ge­mein­schaf­ten zu bilden.

Um bes­ser pla­nen zu kön­nen, mel­det euch bit­te bei Wer­ner Fischer fiweco@​gmx.​de an.