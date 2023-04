Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth lädt ab Don­ners­tag, 4. Mai 2023, zu einer Aus­stel­lung von Kin­der­buch­il­lu­stra­tio­nen von Julia Gins­bach unter dem Mot­to „10 Jah­re Tafi­ti“ ein. Sie ist bis ein­schließ­lich Frei­tag, 26. Mai 2023, in der Gale­rie des RW21 (1. OG) zu sehen. Die Ver­nis­sa­ge fin­det am Frei­tag, 5. Mai, um 16.30 Uhr, statt. Zur Aus­stel­lungs­er­öff­nung kommt Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. Die Illu­stra­to­rin Julia Gins­bach gibt im Anschluss inter­es­san­te Ein­blicke in die Ent­ste­hung der Illu­stra­tio­nen und die Geschich­te der Tafiti-Reihe.

Tafi­ti wur­de 2013 und vor 19 Büchern gebo­ren. Sei­ne Geschich­ten wer­den seit­dem von Julia Boeh­me geschrie­ben und von Julia Gins­bach illu­striert. Er lebt schon sein gan­zes Leben in der Savan­ne in Afri­ka. Dort teilt er sich den Erd­männ­chen­bau zwi­schen dem gro­ßen Stein und der Aka­zie mit sei­ner Fami­lie, das sind Omama, Opa­pa, Tutu und Baba. Er isst lie­bend ger­ne Omamas Kuchen, hört Opa­pa, dem besten Geschich­ten­er­zäh­ler Afri­kas, beim Geschich­ten erzäh­len zu und geht mit sei­nem besten Freund Pin­sel dem Pin­sel­ohr­schwein auf Aben­teu­er. Dabei natür­lich immer mit ein­ge­la­den sind alle inter­es­sie­ren Lese­rin­nen und Leser im Grundschulalter.

Julia Gins­bach

Julia Gins­bach wur­de 1967 in Darm­stadt gebo­ren. Nach ihrer Schul­zeit stu­dier­te sie in Hei­del­berg und Frank­furt Musik, Kunst und Ger­ma­ni­stik. Heu­te lebt sie mit ihrer Fami­lie, jeder Men­ge Tie­re, Pin­seln, Far­ben, Papier und ihrer Gei­ge in einem alten Haus in Nord­deutsch­land und arbei­tet als freie Illu­stra­to­rin unter ande­rem seit inzwi­schen zehn Jah­ren gemein­sam mit Autorin Julia Boeh­me an der Buch­rei­he „Tafi­ti“.