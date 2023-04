Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung

Spar­dorf – In der Zeit vom 27.04.23 auf den 28.04.23 besprüh­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter meh­re­re Gegen­stän­de im Bereich der Grund­schu­le in Spar­dorf mit roter Far­be. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Trun­ken­heit im Verkehr

Ecken­tal – Bereits am 27.04.2023 wur­de bei einer Ver­kehrs­teil­neh­me­rin fest­ge­stellt, dass sie ihr Kraft­fahr­zeug unter Alko­hol­ein­fluss im Stra­ßen­ver­kehr geführt hat­te. Sie wur­de zur wei­te­ren Sach­be­ar­bei­tung zur Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land ver­bracht. Dort wur­de unter ande­rem eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Zudem muss­te die Frau vor Ort ihren Füh­rer­schein abgeben.

Unfall­flucht nach Über­hol­vor­gang auf der B2

Herolds­berg – Am 28.04.2023, gegen 11 Uhr, befuhr ein blau­er Pkw der Mar­ke Peu­geot die B2 von Herolds­berg in Rich­tung Nürn­berg. Noch im zwei­spu­ri­gen Bereich wur­de die­ses Fahr­zeug von einem wei­ßen Audi über­holt. Auf­grund eines Fahr­feh­lers des wei­ßen Fahr­zeugs muss­te der Fah­rer des blau­en Peu­geots brem­sen und nach rechts aus­wei­chen, wo es von der Fahr­bahn abkam und beschä­digt wur­de. Der wei­ße Audi fuhr nach dem Ver­kehrs­un­fall, ohne anzu­hal­ten, wei­ter. Zeu­gen die­ses Vor­falls, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Fahr­zeug­füh­rer oder Kenn­zei­chen des wei­ßen Pkw Audis machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Tele­fon-Nr.: 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfall­fluch­ten

Einen Scha­den in Höhe von 1500 Euro an ihrem grau­en Seat Ibi­za hat eine 65jährigen aus Mühl­hau­sen zu bekla­gen. Ein ande­rer Auto­fah­rer hat am Frei­tag zwi­schen 16.30 Uhr und 17.40 Uhr am Kauf­land­park­platz in Höch­stadt ange­fah­ren und war, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, weg­ge­fah­ren. Der Pkw der Frau wur­de an der Heck­stoß­stan­ge beschä­digt. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt und nimmt Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Den flüch­ti­gen Ver­ur­sa­cher eines Scha­dens an einem gepark­ten Pkw konn­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach am Frei­tag­nach­mit­tag auf der Auto­bahn A 3 nach einem Fahn­dungs­rund­spruch stel­len. Der 34jährige hat­te auf einem Park­platz im Gewer­be­ge­biet Grems­dorf das Auto einer auf der Durch­rei­se rasten­den Auto­fah­re­rin beim Ein­par­ken gestreift und war dann, als die Geschäi­dig­te auf ihn zulief, weg­ge­fah­ren. Den Scha­den in Höhe von 500 Euro wird der Münch­ner nun wohl, neben einer mög­li­chen Stra­fe wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, doch noch beglei­chen müssen.

Fuß­gän­ge­rin bei Ver­kehrs­un­fall verletzt

Eine 82jährige Fuß­gän­ge­rin wur­de am Frei­tag­nach­mit­tag in Höch­stadt beim Über­que­ren der Spi­tal­stra­ße auf Höhe des Kran­ken­hau­ses von einer vom Treib­weg ein­bie­gen­den Auto­fah­re­rin über­se­hen und beim Zusam­men­stoß zu Fall gebracht. Die 61jährige Auto­fah­re­rin ver­stän­dig­te sofort Mit­ar­bei­te­rin­nen des Kran­ken­hau­ses, so dass die Dame schnell ver­sorgt wer­den konn­te. Die Fuß­gän­ge­rin muss­te im Kran­ken­haus blei­ben und hat sich mög­li­cher­wei­se einen Bruch zugezogen.