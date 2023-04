Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw ange­fah­ren und geflohen

Coburg: Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer fuhr am Frei­tag, zwi­schen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Neu­gas­se in Coburg an einen dort gepark­ten Pkw und beschä­dig­te die­sen. Ohne sich um den Scha­den zu küm­mern fuhr der Täter davon. Wer hat den Unfall beob­ach­tet? Bit­te bei der Poli­zei Coburg unter 09561/6450 melden.

Beim Aus­par­ken Fahr­zeug ange­fah­ren und weggefahren

Ebers­dorf: Beim Aus­par­ken auf dem Ross­mann-Park­platz in Ebers­dorf fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen einen roten Hyun­dai. Der Unfall ereig­ne­te sich am Frei­tag zwi­schen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr. Der Täter fuhr anschlie­ßend davon ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Wer hat den Unfall beob­ach­tet? Bit­te bei der Poli­zei Coburg unter 09561/6450 melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Kro­nach – Am Frei­tag­mit­tag gegen 11:20 Uhr stell­te ein 30-jäh­ri­ger Land­kreis­be­woh­ner sei­nen grau­en Mer­ce­des auf dem Kau­lang­erpark­platz in Kro­nach ab. Als er gegen 12:30 Uhr zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, stell­te er einen Scha­den an sei­ner vor­de­ren Stoß­stan­ge fest. Ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher tou­chier­te in der Zwi­schen­zeit offen­bar den gepark­ten Pkw und ver­ur­sach­te einen Scha­den von geschätzt 1.500 – Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­cher oder dem Unfall­fahr­zeug geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 09261/5030 bei der PI Kro­nach zu melden.

Mit Fahr­zeug in den Gegen­ver­kehr gekom­men – 20.000 Euro Sachschaden

Mit­witz – Ein 41-jäh­ri­ger aus dem Land­kreis kam frü­hen Frei­tag­mor­gen offen­bar aus Unacht­sam­keit mit sei­nem Klein­trans­por­ter im Bereich einer Rechts­kur­ve zwi­schen Mit­witz und Haig auf die Gegen­fahr­spur und stieß dort fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Renault zusam­men. Bei­de Fahr­zeug­insas­sen blie­ben bei dem Zusam­men­stoß unver­letzt. An den Fahr­zeu­gen ent­stand jedoch erheb­li­cher Sach­scha­den von jeweils ca. 10.000 Euro. Die bei­den Fahr­zeu­ge muss­ten auf Grund der star­ken Beschä­di­gun­gen abge­schleppt werden.