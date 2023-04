Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. In einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Star­ken­feld­stra­ße bemerk­te der Laden­de­tek­tiv einen 22-jäh­ri­gen Mann, der eine Fla­sche Likör in sei­ner Jacke ver­steck­te und den Laden ver­las­sen woll­te. Neben dem Haus­ver­bot erwar­tet den jun­gen Mann nun eine Strafanzeige.

BAM­BERG. In einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Pödel­dor­fer Stra­ße fiel dem Laden­de­tek­tiv am Frei­tag­abend ein wei­te­rer Mann auf, der das Geschäft ohne zu zah­len ver­las­sen woll­te. Bei der Kon­trol­le konn­ten Waren im Wert von knapp 25 Euro fest­ge­stellt wer­den. Auch hier war­tet auf den Laden­dieb nun eine Anzeige.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag befuhr eine 27-jäh­ri­ge Frau aus dem Bam­ber­ger Land­kreis die Würz­bur­ger Stra­ße ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung. Zudem fuhr sie einen dort gepark­ten Pkw an. Den Grund zeig­te dann bei der Unfall­auf­nah­me das Atemalkoholgerät.

Gegen die Frau wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ein­ge­lei­tet, ihr droht nun unter ande­rem der Ent­zug der Fahrererlaubnis.

Hero­in im Gepäck

BAM­BERG. Ein 28-jäh­ri­ger wur­de in der Nähe des Bam­ber­ger Bahn­hofs durch eine Poli­zei­strei­fe kon­trol­liert. Hier­bei kam eine klei­ne Men­ge Hero­in zum Vorschein.

Den jun­gen Mann erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Tret­rol­ler an der Schul­turn­hal­le geklaut

BUR­GE­BRACH. Von einer Schü­le­rin der Mit­tel­schu­le Bur­ge­brach wur­de am Frei­tag­mor­gen ein blau/​schwarzer Tret­rol­ler an der Wind­eck­hal­le abge­stellt. Nach Schul­schluss stell­te sie das Feh­len des Tret­rol­lers fest. Der Wert des Tret­rol­lers wur­de mit 90,- EUR ange­ge­ben. Die Ermitt­lun­gen wur­den gegen Unbe­kannt aufgenommen.

Dieb­stahl von Kup­fer­ka­bel wur­de verhindert

HIRSCHAID. Von der ICE-Bau­stel­le in der Indu­strie­stra­ße bemerk­ten am Frei­tag­nach­mit­tag zwei Mit­ar­bei­ter unbe­rech­tig­te Per­so­nen mit einem Auto­kran auf dem Gelän­de. Die­se Per­so­nen woll­ten dort gela­ger­tes Kup­fer­ka­bel i.W.v. 7.500,- EUR auf­la­den und ent­wen­den. Die bei­den Mit­ar­bei­ter ver­stän­dig­ten die Poli­zei und ver­hin­der­ten eine Flucht des Lkw, indem die­ser mit einem ande­ren Lkw zuge­parkt wurde.

Bei den wei­te­ren Ermitt­lun­gen konn­ten fünf Täter fest­ge­stellt wer­den. Gegen die­se wur­den nun Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahl und Heh­le­rei aufgenommen.

Reni­ten­ter Laden­dieb wur­de gestellt

DEBRING. In einem Super­markt, Alte Bun­des­stra­ße, geriet ein 49-jäh­ri­ger Mann an der Kas­se mit der Ver­käu­fe­rin über 16 Erd­beer­pflan­zen in Streit. Er ver­ließ dann den Laden mit den Erd­beer­pflan­zen, ohne die­se zu bezah­len. Vom Laden­in­ha­ber und einem Laden­de­tek­ti­ven wur­de dem Laden­dieb nach­ge­eilt und auf dem Park­platz ange­spro­chen. Die Erd­bee­ren hat­te die­ser zwi­schen­zeit­lich in sei­nen Pkw gela­den. Der Laden­dieb schlug mit sei­nem Ellen­bo­gen gegen einen gepark­ten Pkw, riss sich vom Laden­de­tek­ti­ven los und ver­such­te zu flüch­ten. Bei die­ser Akti­on wur­den der gepark­te Pkw und der Pull­over des Laden­de­tek­ti­ven beschä­digt. Scha­den am Pkw 500,- EUR und Scha­den am Pull­over 15,- EUR. Gegen den Laden­dieb wur­den Ermitt­lun­gen wegen Laden­dieb­stahl und Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men, wei­ter­hin wur­de noch ein Haus­ver­bot ausgesprochen.

Spie­gel­klat­scher im Begegnungsverkehr

TROS­DORF. In der Tros­dor­fer Haupt­stra­ße kam am Frei­tag­mor­gen, gegen 08.45 Uhr, ein wei­ßer Lkw, Mar­ke MAN, einem wei­ßen Lkw, Mar­ke Mer­ce­des, im Begeg­nungs­ver­kehr zu weit in die Fahr­bahn­mit­te, wobei sich die bei­den Außen­spie­gel streif­ten. Der Fahr­zeug­füh­rer des wei­ßen MAN setz­te sei­ne Fahrt fort in Rich­tung B 26. Am Lkw des wei­ßen Mer­ce­des zer­brach der Außen­spie­gel mit einem Sach­scha­den i.H.v. 100,- EUR. Gegen den flüch­ti­gen Lkw-Fah­rer wird nun wegen Unfall­flucht ermittelt.

Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–310 zu melden.

Pfer­de aus der Kop­pel gelassen

WAT­TEN­DORF. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­den von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter zwei Pfer­de aus dem Stall gelas­sen. Ein Pferd wur­de dabei in einen dane­ben befind­li­chen Round­pan gesperrt und ein Pferd auf eine Wie­se gelas­sen. Zu Sach­schä­den oder Unfäl­len kam es nicht. Der­zeit wer­den Ermitt­lun­gen wegen Haus­frie­dens­bruch geführt. Wem sind ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge auf­ge­fal­len? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Lkw mit erheb­li­chen Sicherheitsmängeln

Am frü­hen Frei­tag­mor­gen wur­den die Beam­ten der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg auf einen „klap­pern­den“ Lkw auf der A70 bei Scheß­litz auf­merk­sam. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le des Gespanns aus dem benach­bar­ten Aus­land, wur­den neben defek­ten Brem­sen wei­te­re schwer­wie­gen­de Sicher­heits­män­gel fest­ge­stellt. Zudem ver­stieß der Fah­rer gegen diver­se Vor­schrif­ten zur gewerb­li­chen Güter­be­för­de­rung, die eben­falls zur Anzei­ge gebracht wur­den. Dem Fah­rer wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den, bis er die Repa­ra­tur nach­wei­sen kann.

Nach Dro­gen­kon­sum am Steuer

Am Frei­tag­vor­mit­tag stell­ten die Beam­ten bei einer Kon­trol­le eines 31-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rers auf der A73 bei Forch­heim dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Nach­dem ein Dro­gen­test den Ver­dacht bestä­tig­te, muss­te der Delin­quent sei­nen Weg zunächst zu Fuß fort­set­zen und sein Fahr­zeug ste­hen las­sen. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge mit dro­hen­dem Fahrverbot.

Unfall im Baustellenbereich

Am Sams­tag gegen 02.00 Uhr mor­gens ver­lor ein 21-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus dem Land­kreis auf der Zufahrt zur A70 bei Hall­stadt offen­bar den Über­blick im Bau­stel­len­be­reich und geriet seit­lich gegen den Sat­tel­zug eines 48-jäh­ri­gen litaui­schen Kraft­fah­rers, der sich auf der Haupt­fahr­bahn in Fahrt­rich­tung Bay­reuth befand. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 3.000 EUR, der Scha­den am Sat­tel­zug beläuft sich auf ca. 500 EUR. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Grä­fen­berg: Eine 30-jäh­ri­ge Frau befuhr am Frei­tag­nach­mit­tag die B2 in Rich­tung Grä­fen­berg. Ver­kehrs­be­dingt muss­te sie wegen einem vor­aus­fah­ren­den Trak­tor abbrem­sen. Als die Brem­sen auf­grund bis­lang unge­klär­ter Ursa­che ver­sag­ten wich sie nach links aus und kam anschlie­ßend von der Fahr­bahn ab. Nach ca. 15 Meter kam sie auf einer dor­ti­gen Wie­se zum Ste­hen. Glück­li­cher­wei­se kam es zu kei­nem Zusam­men­stoß mit dem Trak­tor oder dem ent­ge­gen­kom­men­den Ver­kehr. Am PKW der Dame ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 6000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

KER­S­BACH. Gestern Nach­mit­tag ent­wen­de­te ein 12jähriges Mäd­chen in einem Ver­brau­cher­markt in der Bahn­hof­stra­ße Süßig­kei­ten und Geträn­ke im Wert von über 30 Euro. Die Waren hat­te sie in ihren Ruck­sack und in eine mit­ge­brach­te Kühl­ta­sche gelegt. Nach Ver­las­sen des Mark­tes konn­te sie vom Laden­de­tek­tiv ange­hal­ten wer­den. Das Mäd­chen, das kein Deutsch sprach, wur­de von der Strei­fe nach Hau­se gebracht und den Ange­hö­ri­gen über­ge­ben. Es ergeht eine Mel­dung an das Jugend- und an das Ausländeramt.

HEROLDS­BACH. Kurz nach 02.00 Uhr konn­te von einer Strei­fe der PI Forch­heim in der Unte­ren Haupt­stra­ße ein 21jähriger ange­trof­fen wer­den, der ein blau­es Her­ren­rad mit sich führ­te. Der jun­ge Mann, der gera­de vom Feu­er­wehr­fest kam, behaup­te­te zunächst, dass es sich hier­bei um sein Rad han­deln wür­de und er es bereits auf dem Feu­er­wehr­fest dabei­hat­te. Dies glaub­ten ihm die Beam­ten jedoch nicht, da sie das Fahr­rad kurz zuvor noch im Bereich Schloßstraße/​Untere Haupt­stra­ße ste­hen sahen. Der Mann räum­te schließ­lich ein, das Fahr­rad ent­wen­det zu haben. Gegen ihn wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahls ein­ge­lei­tet. Das Fahr­rad wur­de sicher­ge­stellt und zur Dienst­stel­le ver­bracht. Der Besit­zer des Rades, ein blau­es Her­ren­rad der Mar­ke Cyco, kann sein Fahr­rad bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim gegen Eigen­tums­nach­weis abholen.

Son­sti­ges

HEROLDS­BACH. Gegen halb zwei wur­de in der Unte­ren Hauptstraße/​Schlosstraße ein 16jähriger auf­ge­fun­den, der sei­nen Rausch an der dor­ti­gen Bus­hal­te­stel­le aus­schla­fen woll­te. Der Jugend­li­che, der eben­falls das Feu­er­wehr­fest besucht hat­te, muss­te sich, nach­dem er geweckt wer­den konn­te, mehr­fach über­ge­ben. Es gelang schließ­lich die Mut­ter des 16jährigen zu ver­stän­di­gen, die ihren Spröss­ling dann abholte.

FORCH­HEIM. Nach­dem er bereits gestern Nach­mit­tag am Forch­hei­mer Bahn­hof voll­trun­ken auf­ge­schla­gen war, wur­de ein 59jähriger Wohn­sitz­lo­ser mit über 2,6 Pro­mil­le ins Kran­ken­haus ver­bracht. Dort schlug er dann im Lau­fe des gest­ri­gen Abends eine Kran­ken­schwe­ster, wes­we­gen er in Gewahr­sam genom­men wur­de. Wie sich her­aus­stell­te, war der bereits amts­be­kann­te und erheb­lich vor­be­la­ste­te Mann erst am Vor­tag aus der JVA Bam­berg ent­las­sen wor­den, wo er eine mehr­mo­na­ti­ge Frei­heits­stra­fe ver­büßt hat­te. Da gegen ihn noch offe­ne Bewäh­rungs­auf­la­gen bestan­den, wird er, nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft, erneut dem Haft­rich­ter vorgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mit Pkw gegen Baum

Gegen 16.40 Uhr befuhr am Sams­tag­nach­mit­tag ein 65-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw Dacia die Kreis­stra­ße 23 von Küps (Lkr. Kro­nach) in Rich­tung Burg­kunst­adt (Lkr. Lich­ten­fels). Etwa 100 m

nach der Land­kreis­gren­ze nach Lich­ten­fels kam der Fahr­zeug­füh­rer in einem Wald­stück nach rechts von der Fahr­bahn ab und prallt mit der Front gegen einen Baum. Der Pkw kam hier­bei total beschä­digt neben der Fahr­bahn, ent­ge­gen der

Fahrt­rich­tung, zum Ste­hen. Der Fah­rer und sei­ne 60-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­den beim Auf­prall mit diver­sen Frak­tu­ren schwer ver­letzt und wur­den in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser ein­ge­lie­fert. Für die Dau­er der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me wur­de die Stra­ße kom­plett gesperrt. Bei der Ber­gung und Ret­tung waren die Feu­er­weh­ren der umlie­gen­den Ort­schaf­ten ein­ge­setzt. Der Dacia, an wel­chem wirt­schaft­li­cher Total­scha­den ent­stand, muss­te von einem Abschlepp­dienst gebor­gen werden.