Am Sams­tag, 13. Mai, gibt es Musik von DJ Squi­xx, Cock­tails, Long­drinks und Sandwiches.

Das Rat­haus ist nicht nur ein Ort der dicken Stem­pel und Amts­ge­schäf­te, es kann auch Raum bie­ten für fet­te Beats und Tanz­ein­la­gen. Am Sams­tag, 13. Mai, wird genau das pas­sie­ren. Dann lädt die Stadt Bam­berg zusam­men mit der Jun­gen Initia­ti­ve Bam­berg, Stadt­mar­ke­ting und USI e.V. zur „Open Air Par­ty“ in den Innen­hof des Rat­hau­ses am Max­platz ein. Ab 18 Uhr gibt es Cock­tails, Long­drinks, Bier, Wein und Sand­wi­ches von den Bam­ber­ger Gastro­no­men des Plat­ten­la­dens, des Ahörn­las und von Karl Anton – und vor allem: Musik. DJ Squi­xx lie­fert die Klän­ge zum Tan­zen und Fei­ern. Der Ein­tritt (am Ein­gang Haupt­wach­stra­ße) ist frei, aller­dings auf Grund der begrenz­ten Räum­lich­keit auf 500 Per­so­nen beschränkt. Ein­lass wird nur Men­schen über 18 Jah­ren gewährt. Der Aus­schank endet um 23.30 Uhr, die Musik ver­klingt um Mitternacht.

„Die­ser Abend drückt die Auf­ge­schlos­sen­heit der Ver­wal­tung gegen­über den Bedürf­nis­sen der jun­gen Gene­ra­ti­on in der Stadt aus. Die Idee für die­se Par­ty ent­stand in meh­re­ren Gesprä­chen mit der Jun­gen Initia­ti­ve, die für Schü­ler und Schü­le­rin­nen und Stu­die­ren­de auch Raum zum Fei­ern ein­ge­for­dert haben. Es freut mich, dass wir dar­auf unter ande­rem mit die­sem Ange­bot reagie­ren kön­nen“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und ani­miert alle jun­gen Men­schen aus Bam­berg den Rat­haus-Innen­hof am 13. Mai zur Par­ty-Area zu machen.