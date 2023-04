Das neue­ste Thea­ter­stück im TaM – “Denn das Glück ist immer da”

Am Frei­tag und Sams­tag 12./13. Mai 2023 um 20.00 Uhr ver­zau­bern Gise­la Karl-Kraus und Ralf Ahl­born das Publi­kum in die­ser char­man­ten Komö­die von Chri­sta, Agi­lo und Micha­el Dangl.

In einem abge­le­ge­nen Win­kel des Stadt­parks sitzt ER, umge­ben von sei­nen Büchern, sei­nem Radio und den Enten im nahen Teich. Er scheint mit sich und der Welt in Ein­klang zu leben, liest dort Scho­pen­hau­er und ande­re Phi­lo­so­phen. Da platzt eines Tages SIE in sei­ne Idyl­le, auf­dring­lich brei­tet sie sich in sei­ner Welt aus, beob­ach­tet vor dort aus die Her­ren, die sie im Café datet. Neu­gie­rig und gefühl­voll fie­bert sie ihren Ren­dez­vous ent­ge­gen, doch die Män­ner sind nur Flops.

Er fühlt sich maxi­mal gestört, genervt, sie sucht Kon­takt, läßt nicht nach, bohrt rein, ein Kon­sens ist unmög­lich. Scho­pen­hau­er oder Epi­kur? Doch liegt das Glück nicht doch manch­mal näher, als man denkt?

Mit gro­ßer Freu­de haben Klaus Karl-Kraus und Johan­na –Wag­ner-Zangl die­se roman­ti­sche Komö­die, die den Früh­ling in den Herbst des Lebens zurück­bringt fürs TaM gemein­sam insze­niert! Die bei­den Schau­spie­ler sind seit vie­len Jah­ren ein ein­ge­spiel­tes Duo, das mit gro­ßer Lei­den­schaft die gro­ßen und auch die kol­li­die­ren­den Gefüh­le auf die Büh­ne bringt. Jetzt ist das Thea­ter­stück raus und darf wach­sen und auf vie­le Zuschau­er hoffen.

Kar­ten gibt es unter 0951–30290988, 01702071050, www​.tam​.ag oder www​.bvd​-ticket​.de