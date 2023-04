Vor genau 60 Jah­ren errich­tet, war die Brücke der Kreis­stra­ße CO 19 über die Kreck in Gemünda den Anfor­de­run­gen des moder­nen Stra­ßen­ver­kehrs nicht mehr gewach­sen: Sie war nur ein­spu­rig befahr­bar, ledig­lich für eine Trag­fä­hig­keit von 30 Ton­nen aus­ge­legt und für Fuß­gän­ger oder gar mobi­li­täts­be­ein­träch­tig­te Per­so­nen auf den gera­de mal ein biss­chen mehr als einen hal­ben Meter brei­ten „Not-Geh­we­gen“ nicht sicher zu über­que­ren. Des­halb hat der Land­kreis Coburg jetzt damit begon­nen, eine neue Brücke im Seß­la­cher Stadt­teil zu errich­ten. Den sym­bo­li­schen Auf­takt bil­de­te der Spa­ten­stich am Donnerstagnachmittag.

Für Chri­sti­an Gun­sen­hei­mer, wei­te­rer Stell­ver­tre­ter des Land­rats, war die geplant 1,65 Mil­lio­nen Euro teu­re Brücke „ein wei­te­rer Schritt, alle Bau­wer­ke des Land­krei­ses an die Anfor­de­run­gen des heu­ti­gen Schwer­last­ver­kehrs anzu­pas­sen“. Dass es auch auf Dau­er eine gut aus­ge­bau­te Ver­kehrs­in­fra­struk­tur braucht, stand für Chri­sti­an Gun­sen­hei­mer außer Fra­ge: „Damit erschlie­ßen wir den länd­li­chen Raum.“ Einen erheb­li­chen Teil der Bau­ko­sten über­nimmt der Frei­staat Bay­ern über Mit­tel aus dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz (BayGVFG) und dem Finanz­aus­gleich (FAG).

Wäh­rend der bis vor­aus­sicht­lich in den Herbst lau­fen­den Arbei­ten führt eine Behelfs­um­fah­rung an der Brücken­bau­stel­le vor­bei. Die­se ist aber ledig­lich Anlie­gern und Ein­satz­fahr­zeu­gen vor­be­hal­ten, weil sie aus­schließ­lich aus Grün­den der Sicher­heit und des Brand­schut­zes errich­tet wur­de. Dass die Pla­nung und Umset­zung des Brücken­neu­baus in einem guten Kli­ma mit den Anlie­gern ver­lief, war dem wei­te­ren Stell­ver­tre­ter von Land­rat Seba­sti­an Straubel eine beson­de­re Erwäh­nung wert – und die wur­de auch vom Seß­la­cher Bür­ger­mei­ster, Maxi­mi­li­an Neeb, aus­drück­lich bestä­tigt. Maxi­mi­li­an Neeb lob­te die „gute Vor­be­rei­tung“ durch den Fach­be­reich Tief­bau am Land­rats­amt und beton­te, dass die Brücke eine wich­ti­ge Rol­le im ört­li­chen Ver­kehrs­netz spielt: „Wir tun mit dem Neu­bau etwas für die Land­wirt­schaft, aber auch etwas für die Ver­kehrs­si­cher­heit.“ Durch die Kapel­le in der Hei­li­gen­lei­te habe der Fuß­weg von Gemünda in Rich­tung der Gehegs­müh­le schließ­lich seit eini­ger Zeit eine nicht zu unter­schät­zen­de tou­ri­sti­sche Bedeutung.

Mit der Brücke an der Kreis­stra­ße CO 19 in Gemünda, dem bereits lau­fen­den Brücken­neu­bau an der Kreis­stra­ße CO 9 und dem in der Aus­schrei­bung befind­li­chen Aus­bau der Kreis­stra­ße CO 25 am Seß­la­cher Berg liegt ein Schwer­punkt der Inve­sti­tio­nen des Land­krei­ses in sei­ne Ver­kehrs­in­fra­struk­tur heu­er im Stadt­ge­biet Seß­lach. Eine Tat­sa­che, für sich der Bür­ger­mei­ster beim Spa­ten­stich in Gemünda aus­drück­lich bedank­te: „Wir wis­sen es zu schät­zen, dass der Land­kreis so viel Geld in sei­ne Stra­ßen bei uns investiert.“

Wäh­rend der Bau­zeit kann die Kreis­stra­ße CO 19 zwi­schen Gemünda und Ummer­stadt nicht befah­ren wer­den. Die aus­ge­schil­der­te Umlei­tung des Ver­kehrs erfolgt in bei­den Rich­tun­gen über die Staats­stra­ße 2204 in Rich­tung Die­ters­dorf, Tam­bach und Weit­rams­dorf nach Ummerstadt.