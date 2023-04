Ein­sät­ze unter Atem­schutz, gehö­ren zu den gefähr­lich­sten Tätig­kei­ten im Feu­er­wehr­dienst. Des­halb dür­fen unter Atem­schutz nur Feu­er­wehr­an­ge­hö­ri­ge ein­ge­setzt wer­den, die kör­per­lich und fach­lich dafür geeig­net sind und die dro­hen­den Gefah­ren kennen.

Bei der Feu­er­wehr Stadt Lich­ten­fels wur­den hier­für die Grund­la­gen, an einem 30-stün­di­gen Atem­schutz­lehr­gang auf Land­kreis­ebe­ne, gelegt. 13 Feu­er­wehr­män­ner und zwei Feu­er­wer­frau­en aus dem gesam­ten Land­kreis Lich­ten­fels stell­ten sich der Her­aus­for­de­rung und wur­den von den Atem­schutz­aus­bil­dern der Feu­er­wehr Stadt Lich­ten­fels in fol­gen­den The­men unterrichtet:

Grund­la­gen der Atmung

Funk­ti­ons­wei­se der Atemschutzgeräte

Ver­ant­wort­lich­keit im Atemschutz

Atem­gif­te

Ein­satz­grund­sät­ze

Bei ver­schie­de­nen Sta­ti­ons­übun­gen muss­ten die Teil­neh­mer ihr erlern­tes Wis­sen in die Pra­xis umset­zen. Hier­bei wur­den sie vom Team der Atem­schutz­werk­statt Lich­ten­fels stets beauf­sich­tigt und fach­ge­recht unter­stützt. Die zukünf­ti­gen Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger/-innen muss­ten sich in der land­kreis­ei­ge­nen Übungs­an­la­ge in Burg­kunst­adt einer schrift­li­chen sowie prak­ti­schen Prü­fung unterziehen.

Der für Atem­schutz zustän­di­ge Kreis­brand­mei­ster Klaus Meu­sel und Aus­bil­der Sche­rer bedank­ten sich für die erbrach­te Lei­stung und beglück­wünsch­ten die neu­en Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger/-innen der frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Reun­dorf, Michel­au, Stu­b­lang, Bad Staf­fel­stein, Ebens­feld, Schwür­bitz und Lich­ten­fels zur bestan­de­nen Prüfung.