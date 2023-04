Was sie schon immer über die Fest­spie­le wis­sen woll­ten – das ist das Mot­to des neu­en News­let­ters der Lui­sen­burg-Fest­spie­le, der am 3. Mai 2023 erst­mals erschei­nen wird. In regel­mä­ßi­gen Abstän­den erfah­ren alle Inter­es­sier­ten, die sich im Online-Shop der Fest­spie­le ange­mel­det und regi­striert haben, Neu­ig­kei­ten direkt aus dem Innern des Thea­ters. Mit exklu­si­ven Geschich­ten, brand­ak­tu­el­len Infor­ma­tio­nen und nicht zuletzt attrak­ti­ven Ange­bo­ten kommt der News­let­ter den Fest­spie­len so nah wie sonst nichts. Er ent­hält die wich­tig­sten Nach­rich­ten aus dem lau­fen­den Spiel­be­trieb und berich­tet über das Thea­ter hin­ter den Kulis­sen. Zusätz­lich lernt man die Künst­le­rin­nen und Künst­lern aus einer unge­wohn­ten Per­spek­ti­ve ken­nen. In der ersten Aus­ga­be des News­let­ters gewährt der Publi­kums­lieb­ling Eisi Gulp (EBER­HO­FER-Kri­mis, DAHOAM IS DAHOAM) einen exklu­si­ven Blick in sei­ne Arbeit für Film, Fern­se­hen und Thea­ter. Der neue Star in SISTER ACT, Deni­se Lucia Aqui­no, erzählt wie es ist, mit Tina Tur­ner zu sin­gen und was SISTER ACT für das Leben bedeu­ten kann. Der Regis­seur von FRAN­KEN­STEIN, Chri­stoph Dre­witz, spricht über sei­ne Arbeit für das Erfolgs­mu­si­cal KU‘DAMM 56 in Ber­lin, MOULIN ROUGE in Köln und – ganz aktu­ell – ROMEO&JULIA im Thea­ter des Westens.

Der News­let­ter kann ab sofort unter www​.lui​sen​burg​-aktu​ell​.de/​n​e​w​s​l​e​t​ter abon­niert werden.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den Fest­spie­len unter www​.lui​sen​burg​-aktu​ell​.de.