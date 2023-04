Die Feld­ler­che zwit­schert fröh­lich hoch in der Luft über der Jura­hoch­ebe­ne und durch die noch kah­len Äste der Bäu­me an der Wal­lers­ber­ger Kapel­le pfeift ein kal­ter Wind. Sie knar­zen. Tho­mas Fischer, Arbo­rist und tätig an der unte­ren Natur­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt Lich­ten­fels, zeigt nach oben und erläu­tert, wie und war­um die „Stämm­lin­ge“ der alten Lin­den mit Sei­len gesi­chert wer­den mussten.

Die Baum­ve­te­ra­nen an der Wal­lers­ber­ger Kapel­le sind Jahr­hun­der­te alt, wie alt, das ver­mö­gen auf­grund des kar­gen Stand­orts und der hoh­len Stäm­me weder Tho­mas Fischer noch der Kreis­fach­be­ra­ter für Gar­ten­bau und Lei­ter der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main, Micha­el Stro­mer, sagen. Auch nicht, ob die Lin­den schon vor der Katha­ri­nen­ka­pel­le stan­den, deren Ursprün­ge ist 14. Jahr­hun­dert zurück­rei­chen. Unge­klärt ist auch, war­um sie einst gepflanzt wur­den. Eines ist aber sicher: „Die drei Lin­den an der Wal­lers­ber­ger Kapel­le zäh­len mit einem Stamm­um­fang von je zum Teil mehr als neun Metern sicher­lich zu den beein­druckend­sten und älte­sten Bäu­men des Land­krei­ses und das Ensem­ble ist auch eines der schön­sten im Land­kreis“, fin­den Tho­mas Fischer und Micha­el Stromer.

„Land­kreis geseg­net mit Naturdenkmälern“

Ein Grund für Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, die Baum­ve­te­ra­nen anläss­lich des „Tags des Bau­mes“ mit den Fach­leu­ten vom Land­rats­amt und dem Weis­mai­ner Ersten Bür­ger­mei­ster, Micha­el Zapf, ein­mal genau­er in Augen­schein zu neh­men. „Unser Land­kreis ist geseg­net mit Natur­denk­mä­lern“, freut sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner: „Wir haben mit mehr als 250 wohl die höch­ste Natur­denk­mals­dich­te an Bäu­men in Ober­fran­ken. Und die­se sind nicht nur schön anzu­schau­en, son­dern auch ein Allein­stel­lungs­merk­mal für unse­re Regi­on und beson­ders schüt­zens- und erhal­tens­wert.“ War­um, erläu­ter­ten Tho­mas Fischer und Micha­el Stro­mer, so bie­ten sie allem vor­an sel­te­nen Tier­ar­ten Lebens­raum und Nahrung.

Seit Jahr­hun­der­ten trot­zen die drei Lin­dern an der Katha­ri­nen­ka­pel­le Wind und Wet­ter, sie haben auf­grund ihres Alters schon viel mit­ge­macht und den ein oder ande­ren Ast ver­lo­ren, sagt Tho­mas Fischer. Doch sind sie wegen ihres Alters sowie der Specht- und Mulm­höh­len in ihren Ästen und Stäm­men ein Para­dies für Vögel, Fle­der­mäu­se und Insek­ten. „Auf­merk­sa­me Beob­ach­ter kön­nen von den Wur­zeln bis zu den Zweig­spit­zen vie­le Ent­deckun­gen machen“, weiß Tho­mas Fischer und auch Land­rat und Bür­ger­mei­ster nutz­ten, die Gele­gen­heit, sich auf Ent­deckungs­rei­se zu begeben.

Seit 1952 ste­hen die Lin­den an der Wal­lers­ber­ger Kapel­le durch ihre Aus­wei­sung als Natur­denk­mal unter Schutz. Das ist gut so, sagt Fischer, denn so blie­ben sie bis heu­te erhal­ten. Denn oft fie­len alte Bäu­me schnell mal der Säge zum Opfer, wenn sie im Weg stan­den, morsch waren, zu viel Laub oder Schat­ten war­fen. Das ist scha­de, bedau­ert der Baum­fach­mann, denn auch für den Lai­en ver­meint­lich „kaput­te“ Bäu­me kön­nen Para­die­se für Insek­ten und Tie­re sein.

Natur­denk­mä­ler seit 1935

Zum histo­ri­schen Hin­ter­grund von Natur­denk­mä­lern erläu­tert Tho­mas Fischer, dass der Schutz beson­de­rer Bäu­me erst­mals in der zwei­ten Hälf­te des 20. Jahr­hun­derts in Deutsch­land in den Fokus der Öffent­lich­keit rück­ten. Alte Bäu­me wur­den erst­mals als Natur­denk­mä­ler bezeich­net und ab 1935 erfuh­ren Natur­denk­mä­ler in Deutsch­land einen gesetz­li­chen Schutz. Heu­te wer­den sie nach nach Para­graph 28 Bun­des­na­tur­schutz­ge­setz (BNatSchG) aus­ge­wie­sen. Dem­nach sind sie „rechts­ver­bind­lich fest­ge­setz­te Ein­zel­schöp­fun­gen der Natur (…), deren beson­de­rer Schutz erfor­der­lich ist – 1. aus wis­sen­schaft­li­chen, natur­ge­schicht­li­chen oder lan­des­kund­li­chen Grün­den oder 2. wegen ihrer Sel­ten­heit, Eigen­art oder Schönheit.“

So kommt es, dass sich heu­te die Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­de, sprich das Land­rats­amt, um die Natur­denk­mä­ler küm­mert, sie in ein Baum­ka­ta­ster ein­trägt, Pfle­ge­maß­nah­men vor­nimmt oder auch neue Bäu­me in die­sen Schutz­sta­tus auf­nimmt. Zu einem Denk­mal kön­nen Ein­zel­bäu­me oder Baum­grup­pen erklärt wer­den, die einen beson­de­ren Wuchs, ein beson­de­res Aus­se­hen oder ein unge­wöhn­li­ches Alter haben, die in der Land­schaft her­aus­ra­gen, orts­bild­prä­gend sind oder kul­tur­ge­schicht­lich einen bedeu­ten­den Ort mar­kie­ren oder aber eine bota­nisch-öko­lo­gi­sche Beson­der­heit dar­stel­len, sagt Fischer.

Wich­tig für Naturschutz

„Bäu­me sind sehr wich­tig für den Natur­schutz und sie bie­ten vie­len Tier­ar­ten Hei­mat. Vie­le der vom Aus­ster­ben bedroh­ten Insek­ten sind z.B. auf den Mulm (ver­faul­tes, getrock­ne­tes und zu Pul­ver zer­fal­le­nes Holz) in alten Bäu­men ange­wie­sen und es kann Jahr­zehn­te dau­ern, bis eine Mulm­höh­le ent­steht“, sagt der Fach­mann von der unte­ren Natur­schutz­be­hör­de. Die Hälf­te unse­rer hei­mi­schen Fle­der­maus­ar­ten zieht ihren Nach­wuchs in Baum­höh­len groß. „Ein Baum, der hohl ist, ist nicht zwangs­läu­fig tot oder so kaputt, sodass er nicht mehr ver­kehrs­si­cher ist“, erläu­tert Tho­mas Fischer am Bei­spiel der Wal­lers­ber­ger Lin­den. Die Stäm­me der Bäu­me sind hohl und haben nur eine Rest­wand­stär­ke von weni­gen Zen­ti­me­tern. Je dicker ein Baum ist, desto hoh­ler kann er sein.

Oft haben die Bäu­me und ihre Stand­or­te sym­bo­li­schen Cha­rak­ter oder histo­ri­sche Hintergründe.

Der Land­kreis Lich­ten­fels ist geseg­net mit Bäu­men, die Natur­denk­mä­ler sind. Vie­le ste­hen an mar­kan­ten Stel­len als Land­mar­ken in der Land­schaft, weiß der Fach­mann. Dies ist dar­auf zurück­zu­füh­ren, dass vie­le Leu­te frü­her weder lesen noch schrei­ben konn­ten, erklärt er. So mar­kie­ren bei­spiels­wei­se die Buche im Sie­chen­loch bei Kas­pau­er oder eine Lin­de und Eiche nord­öst­lich von Mosen­berg vie­le Jahr­hun­der­te alte Wege.

Von Gerichts­ei­chen und Alleen

Über vie­len Gewöl­be­kel­lern, in denen frü­her Bier gela­gert wur­de, pflanz­te man Kasta­ni­en oder Lin­den zur Beschat­tung. Meh­re­re Gerichts­ei­chen ste­hen am Prü­gel bei Klo­ster­lang­heim in der Nähe des Wald­stücks „Mör­der­gru­be“, weiß der Baum­fach­mann. In Sach­sen erließ bei­spiels­wei­se Kur­fürst August I. gar 1580 ein Ehe­stands­baum­ge­setz, wonach frisch getrau­te Ehe­leu­te zum Pflan­zen von Obst­bäu­men ver­pflich­tet waren. Alleen spie­geln bis heu­te die Territorial‑, Agrar‑, Gar­ten- und Ver­kehrs­ge­schich­te wider. Eine Viel­zahl der Alleen in Euro­pa wur­den von Napo­le­on initi­iert: Die Bäu­me ent­lang der Stra­ßen soll­ten sei­nen Sol­da­ten beim Mar­schie­ren Schat­ten spenden.

„Wir sind stolz dar­auf, dass unser Land­kreis mit sei­nen vie­len Natur­denk­mä­lern sozu­sa­gen ein Allein­stel­lungs­merk­mal hat“, unter­streicht Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. „Ich darf jede und jeden ein­la­den, sich die­se ein­mal anzu­schau­en und sorg­sam zu behan­deln.“ Einen Über­blick über die Natur­denk­mä­ler gibt das Geo­por­tal des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter https://​www​.via​no​vis​.net/​l​k​r​-​l​i​c​h​t​e​n​f​e​ls/ -> Bau­en und Umwelt -> Natur­denk­mä­ler. Außer­dem weist auch eine klei­ne Pla­ket­te an den Bäu­men dar­auf hin.

Hin­ter­grund

Der Tag des Bau­mes wur­de am 27. Novem­ber 1951 von den Ver­ein­ten Natio­nen beschlos­sen und der deut­sche Tag des Bau­mes wur­de erst­mals am 25. April 1952, also vor 71 Jah­ren begangen.